Knapp 30 Tote werden an jedem Arbeitstag auf dem Militärfriedhof in Arlington, Virginia, beerdigt. Die gleichförmigen Grabsteine erstrecken sich auf einer Fläche so groß wie 350 Fußballfelder, in Sektion 60 liegen die Gefallenen der Kriege in Irak und Afghanistan. Fotograf Kevin Lamarque zeigt, wie die Angehörigen ihnen auch nach dem Tod Identität geben: Sie legen Erinnerungsstücke auf die Grabsteine und kleben Fotos daran – gegen die Vorschriften.