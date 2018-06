Eigentlich müsste Robert Zollitsch, der Apostolische Administrator Freiburgs, so viel Euphorie verhindern: "Katholische Kirche gewährt wiederverheirateten Geschiedenen die Sakramente", jubilierte Spiegel Online am Montag. "Yippie", stimmten Facebook-Nutzer ein. Genau genommen gewährt nicht "die" katholische Kirche, sondern nur Freiburg den neuen Freiraum. Und genau genommen nur unter bestimmten Bedingungen. Aber da positive Schlagzeilen selten sind, dürfte Zollitsch die Übertreiber mit einem Lächeln statt mit einer Rüge bedenken.

Die belobigten Passagen sind gut versteckt in einer Handreichung für die Seelsorge. Demnach sollten die Gläubigen prüfen: Ist meine erste Ehe unrettbar am Ende? Habe ich mich schuldig gemacht? Bereue ich? Schließe ich die zweite Ehe im Geiste des Glaubens? Ein Geistlicher soll das Paar dabei begleiten. Die Haupt-News findet sich im Kapitel "Teilnahme am kirchlichen Leben" auf Seite 9: "In der Folge einer verantwortlich getroffenen Gewissensentscheidung kann in der konkreten Situation aber auch die Möglichkeit gegeben sein, die Sakramente der Taufe, der heiligen Kommunion, der Firmung, der Versöhnung und der Krankensalbung zu empfangen, insofern die erforderliche konkrete Glaubensdisposition vorhanden ist."

Daraus kann eine peinliche Einzelfallprüfung bis ins Ehebett werden. Allerdings ist auch eine andere Lesart möglich: Benedikt XVI. berief sich bei seinem Rücktritt aufs Gewissen, auch Franziskus preist regelmäßig die Leistungsfähigkeit dieses ethischen Organs. Ob ein Paar der Kommunion oder des Bußsakraments würdig ist, entscheidet es letztlich selbst, nicht der Amtsträger.

Ein Ansturm auf die Kommunionbänke dürfte ausbleiben. Nicht jeder Katholik dürstet nach Sakramenten. Doch auch jene, die fernbleiben, können das Hand-Zeichen deuten: Die Kirche glaubt den Gläubigen. Eine Scheidung soll kein Grund mehr sein, sich den Rest seiner Tage an der Institution aufzureiben. Wund fürs Leben – vorbei.

Freiburgs Seelsorge greift Vorschläge auf, die drei oberrheinische Bischöfe 1993 gemacht hatten. Dafür gab es damals eine Abfuhr vom Präfekten der Glaubenskongregation, Joseph Ratzinger. Der flößt nun als Papa emeritus dem deutschen Episkopat keine Angst mehr ein. Der aktuelle Mann auf dem Glaubensposten, Gerhard Ludwig Müller, hatte sich aber jüngst gegen die Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene ausgesprochen. Muss man, wo ein Franziskus waltet, einen Müller nicht mehr fürchten?

Im Sommer des vergangenen Jahres hatten sich 200 Freiburger Priester dazu bekannt, wiederverheirateten Geschiedenen die Kommunion zu spenden. Robert Zollitsch erinnerte die Ungehorsamen daraufhin eher sanft an die kirchliche Lehre. Das neue Dokument trägt nicht seine Unterschrift, sondern die des Domkapitulars Andreas Wöhrle. Im nächsten Frühjahr endet Zollitschs Amtszeit als Vorsitzender der Bischofskonferenz. Eine "Lame Duck" sei er, unkten manche, nachdem der Papst sein Rücktrittsgesuch als Erzbischof angenommen hatte. Nun legt er einen solchen Endspurt hin, dass der Kollege aus München interveniert: Die Bischofskonferenz müsse zusammenbleiben, ließ Reinhard Kardinal Marx verlauten. Das klingt so, als wolle er einen rasenden Robert zurückpfeifen.

Erschienen in Christ und Welt