Es sei bedauerlich, dass "es in diesem Land ein Verbrechen ist, ein Mädchen zu küssen, aber nicht, es zu schlagen". So kommentiert Chakib Al-Khayari, Präsident der Menschenrechtsgruppe ADRH, das Schicksal eines 15-jährigen marrokanischen Schülers und dessen 14-jähriger Freundin. Die beiden landeten hinter Gittern, weil sie ein Kussbild von sich auf Facebook gepostet hatten. Auch der Fotograf, ein Freund des Pärchens, sitzt wegen "Erregung öffentlichen Ärgernisses" im Gefängnis. Die Festnahme der Teenager treibt in Marokko nun Menschenrechtler auf die Barrikaden.

Dabei war das Bild, wie das Nachrichtenportal Lakome.com es beschreibt, völlig harmlos. Es zeige "zwei sichtlich verliebte Teenager, die sich in die Arme nehmen und küssen". Aufgenommen wurde es in einer Straße vor der Oberschule Tarek Ben Ziad in Nador, einer Küstenstadt im besonders konservativen Nordosten Marokkos.

Lokale Medien veröffentlichten das Foto. Dies wiederum rief die sogenannte Organisation für die Menschenrechte und öffentliche Freiheiten – eine erzkonservative regionale Gruppe – auf den Plan. Prompt wurde Anzeige erstattet. Man sei davon überzeugt, das Richtige getan zu haben, denn "solche Bilder können von gewissen Menschen für Pornografie missbraucht werden", sagte Organisationschef Fayçal El Morsi.

Nachdem die drei Teenager am Donnerstag in Jugendanstalten in Nador und Fes gebracht worden waren, wo sie auf ihren Prozess in der nächsten Woche warten müssen, wächst die Empörung in Marokko. Vor der Jugendanstalt in Nador gab es am Samstag einen Sitzprotest. Die Facebook-Seite Ein Kuss ist kein Verbrechen erreichte nach wenigen Stunden 1.500 Likes. Immer mehr Facebook- und Twitter-User würden aus Solidarität Kussfotos posten, berichtet das Portal Bladi.net .



Die Organisation für die Menschenrechte und öffentliche Freiheiten will nun auch die Eltern der Jugendlichen anzeigen. "Wir wollen nicht Jugendliche terrorisieren, nur gewisse Sachen klären. Können Sie sich vorstellen, wenn solche Bilder in einer traditionellen Stadt wie Nador in Umlauf kommen?", sagte Organisationschef El Morsi.

Marokko ist vor allem für Frauen das restriktivste Land in Nordafrika. Vergewaltiger kommen ohne Strafe davon, wenn sie das Opfer heiraten. Nach dem Selbstmord einer 16-Jährigen, die ihren Vergewaltiger hatte heiraten müssen , kam es im Frühjahr 2012 vor dem Parlament zu Großdemonstrationen. Doch auch nach den Demos und der Verfassungsreform von 2011 habe es in Marokko "kaum Fortschritte" beim Thema individuelle Freiheiten gegeben, beklagt die Frauenrechtlerin Ibtissame Lachgar, Mitgründerin der Alternativen Bewegung für die Individuellen Freiheiten (MALI). Selbst die Regierung räumt ein, dass sechs Millionen Frauen in dem Land regelmäßig Opfer von Gewalt werden. In mehr als der Hälfte aller Fälle schlagen die Ehemänner zu, der Staat greift nicht ein.



Im August gab es Proteste in Rabat, als ein Pädophiler von König Mohammed VI. begnadigt wurde und nach Spanien floh. Ein Irrtum, beteuerte das Königshaus.