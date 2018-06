Die Moskauer Polizei hat bei einer Großrazzia mindestens 1.200 Menschen aus dem Nordkaukasus vorübergehend festgenommen. Die Polizisten suchten in einem Großmarkt im Stadtteil Birjuljowo, in dem es am Sonntag zu ausländerfeindlichen Krawallen gekommen war, nach illegalen Gastarbeitern.



Die Festnahmen dienten dazu, die "Verwicklung" der Verdächtigen in die Ereignisse zu klären, teilte die Polizei nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax mit. In einem Fahrzeug hätten sie Waffen und eine große Menge Bargeld sichergestellt. Nach Ansicht von Kommentatoren sollte die Aktion auch die Situation in Birjuljowo entspannen.

Anwohner, Rechtsradikale und Hooligans hatten dort am Sonntagabend den Großmarkt gestürmt, ein Einkaufszentrum geplündert und sich Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Etwa 380 Angreifer wurden festgenommen und mindestens 23 Menschen verletzt.

Auslöser der Unruhen war der Mord an einem Russen, für den ein Mann aus dem Nordkaukasus verantwortlich gemacht wurde. Der Russe war in der Nacht auf Donnerstag erstochen worden, als er seine Freundin gegen Belästigungen schützen wollte.

Anwohner forderten die Schließung des Marktes, der am Montag auch von Mitarbeitern der Lebensmittelaufsicht durchsucht wurde. Die Polizei setzte eine Million Rubel (etwa 23.000 Euro) Belohnung für Hinweise auf den Mörder aus.

Die Arbeiter auf dem Markt stammen vor allem aus dem Süden Russlands, aus den Kaukasusrepubliken und aus Zentralasien. In den vergangenen Jahren war es zwischen russischen Nationalisten und Migranten immer wieder zu Konflikten gekommen. Im Dezember 2010 machten etwa 5.000 Rechtsextreme und Hooligans in Moskau Jagd auf Gastarbeiter, nachdem ein Fußballfan im Streit von einem aus dem Kaukasus stammenden Mann getötet worden war.