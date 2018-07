Nach Auffassung des Kirchenrechtlers Thomas Schüller ist eine Rückkehr von Franz-Peter Tebartz-van Elst ins Limburger Bistum ausgeschlossen. Im Bulletin des Vatikans werde über eine mögliche Rückkehr des suspendierten Bischofs nichts gesagt: "Der Papst hat die Zügel in die Hand genommen. De facto ist er jetzt Bischof von Limburg ."

Papst Franziskus hatte am Mittwoch zwar entschieden, dass Tebartz-van Elst zunächst im Amt bleibt; der Bischof muss sich aber vorübergehend von den Amtsgeschäften im Bistum zurückziehen . Diese vorübergehende Suspendierung des Bischofs sei systemkonform, sagte Schüller. Der Papst warte nun ab, bis der kostspielige Bau des Limburger Bischofssitzes untersucht worden sei. "Hätte er den Bischof direkt zum Amtsverzicht gezwungen oder des Amtes enthoben, wäre das einer Vorverurteilung gleichgekommen", sagte Schüller.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann glaubt ebenfalls nicht an eine Rückkehr von Franz-Peter Tebartz-van Elst ins Amt des Limburger Bischofs – auch nicht nach Ablauf der von Papst Franziskus verordneten Auszeit. "Meine Skepsis zu einer möglichen Zukunft von Bischof Tebartz-van Elst in Limburg bleibt", sagte Ackermann. In der Erklärung des Vatikan werde festgestellt, dass Tebartz-van Elst unter den jetzigen Umständen sein Bischofsamt nicht ausüben könne: "Das hat etwas mit dem Vertrauensverlust zu tun, den auch der Vatikan sieht."

Der Papst wolle jedoch unter dem aktuellen gewaltigen Druck keine Entscheidung treffen, sagte Ackermann: "Es geht darum, in dieser aufgeheizten Situation neuen Raum zu bekommen. Eine Zeit des Überlegens, der Beratung und der Entscheidung." Der Papst handle ganz jesuitisch: Man solle nie aus einer Situation der Repression heraus lebensrelevante Entscheidungen treffen.

Auszeit in der Benediktinerabtei?



Tebartz-van Elst solle sich dem Vernehmen nach für seine Auszeit in ein deutsches Kloster zurückziehen, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung . Im Gespräch sei die Benediktinerabtei Münsterschwarzach bei Kitzingen.

Das Bistum Regensburg hat Tebartz-van Elst Zuflucht angeboten. "Wenn der Bischof seine Auszeit im Bistum Regensburg verbringen will, ist er mit Sicherheit herzlich eingeladen", sagte ein Sprecher der Diözese. Bereits vor seiner Reise nach Rom war Tebartz-van Elst in die Diözese Regensburg gekommen und hatte den Vorsitzenden des Landeskomitees der Katholiken, Albert Schmid, besucht. Schmid hatte ihn mehrfach gegen Kritik verteidigt.

Wir sind Kirche sieht Signalcharakter des Falls

Die katholische Laienbewegung Wir sind Kirche nannte die Entscheidung ein Zeichen großer Barmherzigkeit des Papstes. Es sei gute Rechtspraxis, dass Franziskus die Erkenntnisse der Untersuchungskommission abwarten wolle, sagte ihr Sprecher Christian Weisner. Für Wir sind Kirche sei aber klar, dass Tebartz-van Elst nirgendwo mehr das Bischofsamt ausüben könne; der von ihm zu verantwortende Vertrauensverlust sei zu groß. Der Fall habe Signalcharakter für den Lebensstil aller deutschen Oberhirten, sagte Weisner, er werfe grundsätzliche Fragen zum bisherigen System der Bischofsauswahl auf.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch , sagte, durch die Entscheidung des Papstes werde "ein Raum eröffnet, um in dieser Situation zur inneren Ruhe zurückzufinden und eine neue Gesprächsbasis zu schaffen". Die von Zollitsch eingesetzte Prüfungskommission werde die Kosten, die Finanzierung und die Entscheidungswege rund um die Bauprojekte auf dem Limburger Domberg zügig und sorgfältig klären.

"Versuchen, erstmal damit zu leben"

Im betroffenen Bistum werden Zollitschs abwartende Einschätzungen nicht geteilt: "Belobigung und Unterstützung sieht anders aus", zitiert die Nachrichtenagentur AFP Gläubige aus dem Limburger Domkapitel. Auch die Diözesenversammlung, Sprachrohr für 650.000 Katholiken im Bistum, äußert sich kritisch: "Das ist eine Entscheidung, mit der man erst mal leben kann. Oder zumindest kann man versuchen, erstmal damit zu leben", sagte die Präsidentin der Versammlung, Ingeborg Schillai. Ob der Bischof zurückkehren könne? "Nein, das Vertrauen ist zerstört, komplett." Immerhin bleibe das Bistum durch die päpstliche Entscheidung handlungsfähig, das sei ein Vorteil.

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück , verlangte eine vollständige und konsequente Klärung der Vorkommnisse in Limburg. Er sprach von einer "Zwischenentscheidung" des Papstes.

Die Familie von Tebartz-van Elst fühle sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe massiv bedroht, berichtet die Bunte . "Wir bekommen täglich Morddrohungen. Per Telefon oder in Briefen", zitierte die Illustrierte den Schwager des Bischofs, Johannes Winkels.