In Rio de Janeiro ist es nach wochenlangen Protesten zu Ausschreitungen zwischen streikenden Lehrern und der Polizei gekommen. Bei Straßenschlachten setzte die brasilianische Polizei Blendgranaten und Tränengas ein.



Die Pädagogen an den städtischen Schulen Rios fordern vor allem höhere Gehälter. Bereits seit sechseinhalb Wochen streiken die Lehrer aus Vor- und Grundschulen und demonstrieren gegen geplante Änderungen ihrer Arbeitsbedingungen. Als sie am Dienstag versuchten, das Rathaus zu stürmen, setzte die Polizei Tränengas ein. Mehr als 700 Beamten waren im Einsatz.

Mit der Demonstration am Dienstag sollte auch eine Abstimmung über neue Regeln für die berufliche Eingruppierung und die Aufstiegsmöglichkeiten der Lehrer verhindert werden. Diese sollen nur für Lehrer gelten, die 40 Stunden pro Woche an einer Schule arbeiten. Auf viele Pädagogen trifft dies nicht zu, weil sie an verschiedenen Schulen unterrichten müssen, um ihr wöchentliches Pensum zu erfüllen.

Wegen ihres harten Vorgehens gegen Demonstranten war die Polizei in Rio de Janeiro bereits vor einigen Wochen in die Kritik geraten. Der Leiter der Militärpolizei wurde daraufhin ersetzt.