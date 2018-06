Wenn man in Rio de Janeiro etwas über den Drogenhandel recherchieren will, direkt an der Quelle, beschäftigt man einen "Fixer". Das ist ein journalistischer Helfer, der sich auskennt in den einschlägigen Milieus, der dort Vertrauen genießt, und der gut improvisieren und gut reden kann. Wenn der Fixer einem Drogenboss erklärt, dass der Journalist A, B oder C ganz in Ordnung ist, dass man seine Fragen ohne Furcht beantworten kann, dann geht das manchmal klar. Man erhält die Erlaubnis, in finstere Winkel von Favelas einzutreten, bewacht von halbstarken Badeschlappenträgern mit Walkie-Talkies am Ohr und Pistolenläufen am Bein. Vor allem: Man kommt auch wieder raus.

Thomas Fischermann leitet das Südamerikabüro der ZEIT in Rio de Janeiro. In seiner Kolumne "Strandreporter" auf ZEIT ONLINE berichtet er von unterwegs und aus dem Alltag in Rio.

Die ZEIT arbeitet in Rio mit einer Handvoll "Fixer" zusammen, von eher seriös bis eher zwielichtig, und es war der letztere Typus, der den Fotografen Giorgio Palmera und den Strandreporter in ein verfallenes Viertel gleich hinter dem Sambadrom führte. Hier stehen stolze und ehemals bürgerliche Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, sie sind überwiegend vermodert und stellenweise notdürftig abgestützt. Viele Türen und Fenster wurden irgendwann vernagelt, die Häuserfronten sind so dicht mit Wäscheleinen und abenteuerlich niedrigen Stromkabeln verhangen, dass es wirkt, als hielten sie das Ganze zusammen. Pfützen und Pisselachen auf dem Boden, spielende Kinder und spielende Hunde mitten drin, in einigen Gebäuden sitzen Familien vor plärrenden Fernsehern. Weil es kaum Fenster gibt, kann man problemlos hinein schauen und grüßen.

Wir wollen mit dem obersten Boss einer örtlichen Boca de Fumo reden, eines Drogenumschlagplatzes, zu dem in diesem Fall ein angeschlossenes Waffenlager gehören soll. Der Mann sei sogar bereit, sich fotografieren zu lassen, hat unser Fixer gesagt, und nun sind wir am vereinbarten Treffpunkt angekommen, man bewegt sich zügig, hellwach, man schaut sich viel um. Dieses Viertel ist ein Ort, in den einige Verbrecher aus den Favelas geflohen sind, aus den Slums, weil sie von dort zur Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft von der Polizei vertrieben werden. Sie haben den Drogenhandel mitgebracht, und die Waffen, die durchaus auch zum Schutz der Kundschaft gedacht sind: "Hier kommen manchmal sogar Holländer her, Skandinavier, Italiener, alle!", erklärt uns ein Mann, der völlig ungefragt damit begonnen hat, hinter uns herzugehen; ein zäher durchtrainierter Mensch, der eine klobige Metallkette über der entblößten Brust trägt.

Mario kann vom Fotografieren nicht genug kriegen

Dann kommt Mario, der Chef der Boca, den der Fixer uns versprochen hat. Späte Fünfziger, sein Gesichtsausdruck ist vornehm, seine große Nase zeugt von italienischer Abstammung, die etwas längeren grauschwarzen Haare hat er in Wellen nach hinten geklebt. Mario trägt eine halblange Badeshorts von undefinierbarer Farbe, einen riesigen Wanst und im Schritt einen Colt aus dem Baujahr 1945. "Ich wollte meine Söhne noch fragen, ob sie mir ein neues Modell leihen", sagt er und schlägt entschuldigend die Arme neben dem Körper zusammen. "Hab leider keine gekriegt. Aber ok! Wo wollen Sie die Fotos machen?"

Die Fotos machen wir unter Wäscheleinen in einem Gang zwischen zwei Häusern, einem viel genutzten Fluchtweg, wie uns der Fixer erklärt, über die Hinterhöfe führt er irgendwo in die verwinkelten Straßen des Viertels. Zwei Mauern mit vielen Mörtelbrocken, feucht, beleuchtet von zwei Energiesparlampen; in einer Ecke hat jemand Kinderspielzeug gestapelt. Mario, wollen Sie Ihr Gesicht jetzt mit einem Tuch verhüllen?

Wir fragen, weil es so üblich ist, weil kein Mensch aus diesem Milieu sich unvermummt einem Pressefotografen zeigt. "Ah!", sagt Mario, steigt in einem der nahen Häuser herum und kommt mit einem weißen Tuch zurück. Er hat es sich so um den Kopf gebunden und unter dem Kinn verknotet, dass er jetzt optisch irgendwo zwischen der Mutter von Brian aus dem Monty-Python-Film und einer Wilhelm-Busch-Figur mit Zahnschmerzen liegt. "Ist das so in Ordnung?" "Nein, Mario, das Tuch muss das Gesicht verdecken", sagt der Fotograf, und Mario gehorcht.

Als Mario schließlich vom Fotografieren gar nicht genug kriegen kann, als er posiert und sich samt Riesenbauch im Dämmerlicht an der Wand räkelt, wird klar, wie lächerlich die Situation geworden ist: Da stehen wir nun mitten in einer heimtückischen No-Go-Area von Rio de Janeiro, wir sind umgeben von Banditen, die uns aus Luken und von Wachständen auf den Dächern misstrauisch beäugen, aber dieser Typ hier gehört garantiert nicht dazu. Inzwischen hat er noch eine Einkaufstüte aus Plastik herbeigeschafft, die wir fotografieren sollen, "ich kann ja so tun, als würde ich daraus Drogen verkaufen". Machen wir, sieht gut aus. Drogen sind keine drin.