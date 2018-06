So einen Rummel hat es in Friedland lange nicht gegeben. Seitdem die Bundesregierung ihr Programm zur Aufnahme von 5.000 syrischen Flüchtlingen aus dem Libanon begonnen hat, berichten die Medien aus dem kleinen niedersächsischen Ort bei Göttingen. Friedland hat 1.318 Einwohner. Und ein weltbekanntes Grenzdurchgangslager, das etwa 1.000 Menschen aufnehmen kann. Jede Gruppe der 5.000 sogenannten Kontingentflüchtlinge kommt erst einmal hierher.

Den ersten Flug hat Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) am 11. September persönlich am Flughafen in Hannover empfangen, mit großem Presseaufgebot. Inzwischen ist die zweite Gruppe angekommen. Erst am Vortag sei ein Fernsehteam von Al-Dschasira im Lager gewesen, sagt der stellvertretende Lagerleiter Lorenz Große. Dann klingelt sein Telefon, es klingelt ständig. Die Papierberge auf seinem Schreibtisch wachsen. Vor lauter Presseführungen sei viel Arbeit liegen geblieben, sagt er.

Auch Thomas Heek hat zurzeit viel zu tun. Er leitet die Caritasstelle des Lagers, in der sich Flüchtlinge und Asylbewerber beraten lassen können. Die Aufnahme von 5.000 Syrern sei begrüßenswert, ein erster Schritt, sagt Heek. Sie werden schon vor ihrer Einreise als Flüchtlinge nach der Genfer Konvention anerkannt, bekommen eine zweijährige Aufenthaltsgenehmigung mit Integrationskursen und eine sofortige Arbeitserlaubnis (siehe Infobox).



Doch was, fragt Heek, ist mit denen, die täglich unangemeldet ankommen? Allein im September haben 1.273 Syrer in Deutschland einen Asylantrag gestellt, dazu kommen noch mal mehr als 10.000 Menschen aus anderen Herkunftsländern. Anders als die Flüchtlinge der Sonderaktion kommen sie, teilweise auf illegalen Wegen, als Asylsuchende.

Aufnahme und Bleiberecht Rechtsstatus In der Debatte um Flüchtlinge, Asylbewerber und sonstige Einwanderer gehen die Begriffe und Zahlen häufig durcheinander. Die Unterschiede sind jedoch wichtig. Zum einen geht es darum, inwiefern ein Land verpflichtet ist, Ausländer aufzunehmen. Zum anderen um den unterschiedlichen Rechtsstatus und Schutz, den Migranten und Flüchtlinge genießen. Asylbewerber Nach dem seit 1993 stark eingeschränkten Asylrecht im Grundgesetz Art. 16a (früher Art. 16) kann Schutz und Aufenthalt in Deutschland beanspruchen, wer eine individuelle politische, religiöse, ethnische oder staatliche Verfolgung aus anderen Gründen nachweist, sofern er nicht schon Schutz in einem anderen Erstaufnahmeland gefunden hat (Drittstaatenregelung). Wer als asylberechtigt anerkannt wird, bekommt ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht ohne Einschränkungen. Während des Verfahrens, das Jahre dauern kann, haben die Asylbewerber nur eingeschränkte Rechte (Unterbringung in Sammelunterkünften, Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz, keine Arbeitserlaubnis, Beschränkung der Bewegungsfreiheit in den meisten Bundesländern auf die ihnen zugewiesene Region). Anerkannt werden – je nach Herkunftsland – nur relativ wenig Antragsteller. Dennoch werden viele Abgelehnte nicht abgeschoben, weil es verschiedene Abschiebungshemmnisse gibt.

Flüchtlinge Nach der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und europäischen und EU-Vereinbarungen ist Deutschland wie alle anderen Unterzeichnerländer verpflichtet, Flüchtlinge unabhängig vom Nachweis einer individuellen Verfolgung aufzunehmen, falls bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Nach Artikel 1 der GFK ist Flüchtling, "wer aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will".

Grundlage für die Aufnahme in Deutschland ist § 60 Aufenthaltsgesetz. Diese Schutzbestimmung ist weiter gefasst als das Asylrecht, sie umfasst z.B. auch nicht-staatliche Verfolgung, etwa von sozialen Gruppen.

Der Aufenthaltsstatus ist allerdings beschränkt, auch zeitlich. Es besteht nur ein Abschiebeverbot, also kein langfristig gesichertes Aufenthalts- oder Arbeitsrecht. Es kann beendet werden, wenn keine Bedrohung im Herkunftsland mehr besteht.

Die Bundesregierung kann verfügen, dass, wie im Fall Syrien, eine bestimmte Zahl an Kontingentflüchtlingen ins Land kommen darf. Sie werden dann nach einem festen Schlüssel auf die Bundesländer verteilt. Einwanderer EU-Bürger haben ein Aufenthalts-, Niederlassungs- und Arbeitsrecht in allen Ländern der Gemeinschaft (für Rumänen und Bulgaren gelten Übergangsfristen beim Arbeitsrecht). Sie können sich also dauerhaft in Deutschland niederlassen, ohne einen Antrag stellen zu müssen. Sogenannte Drittstaatler aus anderen Ländern dürfen einwandern und sich hier niederlassen und arbeiten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen, z.B. Hochqualifizierte oder andere mit Berufen, die benötigt werden, aber auch Familiennachzügler.

Nach einigen Jahren können solche Migranten die Einbürgerung beantragen.

In Haus 43 sitzen drei junge Syrer in ihrem Zimmer an einem Tisch und schauen aus dem Fenster. Die Sonne steht schon etwas tiefer, es ist ein friedlicher Herbstnachmittag. Draußen spielen Kinder, aus dem Lager-Jugendclub Kakadu ist arabische Musik zu hören. Gegenüber, in Haus Nummer 42, ist gerade eine Gruppe der Kontingentflüchtlinge von einem Kurs zurückgekommen.

Fadi, Sami und Jwan möchten die drei genannt werden. Sie haben Angst vor dem, was nach Friedland kommt. Fadi und Sami sind illegal eingereist. Sie haben je etwa 10.000 Euro bezahlt, damit Schlepper sie nach Deutschland bringen. Jwan hatte ein Visum für Frankreich und ist von dort nach Deutschland gekommen. Auf die drei hat niemand am Flughafen gewartet.

Jetzt sitzen sie in ihrem kargen Zimmer, trinken Instantkaffee und fragen sich, warum sie nicht auch einen Integrationskurs belegen dürfen. Warum sie nicht auch nach 14 Tagen eine längerfristige Unterkunft bekommen. Warum sie nicht auch arbeiten dürfen, so wie ihre Landsleute aus dem Haus gegenüber. Sie alle sind vor dem gleichen Krieg geflohen. Doch die drei Männer in Haus Nummer 43 müssen zuerst den zähen deutschen Asylprozess durchlaufen.

In Damaskus war Jwan Englischlehrer

Asylbewerber haben ein neunmonatiges Arbeitsverbot in Deutschland, oft bleibt die Erlaubnis auch danach eingeschränkt. Jwan ist 28 Jahre alt, hatte in Damaskus als Englischlehrer gearbeitet und gehofft, in Europa irgendwann zu promovieren. Er ist gepflegt, gut angezogen und zieht sein iPhone aus der Tasche, um Fotos zu zeigen.

Als die syrische Armee ihn einziehen wollte, ist er gegangen. Zuerst nach Kuweit, dann nach Frankreich. Syrisches Militär, sagt Jwan, "das bedeutet entweder du tötest oder du wirst getötet". In einem Krieg, den keiner versteht. "Wir sollen auf unsere Landsleute schießen", sagt er.



Hinter ihnen im Bett bewegt sich ein Mann. Ein Neuankömmling, sagt Jwan, ebenfalls aus Syrien. Er sei vergangene Nacht angekommen, hatte sich stundenlang unter fahrenden LKWs versteckt, um über die Grenzen zu kommen.



Sami, der jüngste der drei, blickt wieder nach draußen. Er mag die Herbstbäume, den Moment, wenn sich ein Blatt vom Ast löst und zu Boden fällt. Er sagt: "Ich würde das alles so gern vergessen." Auch er ist eine Strecke mit dem LKW gereist. Hinten, zwischen den Hinterrädern gebe es eine Stelle, wo man sich verstecken kann. 15 Stunden musste er sich unter dem Ladecontainer festklammern. Sein Tonfall wird aggressiv, wenn er davon erzählt. Dann, abrupt, lächelt er wieder und ist ruhiger.



Sami steht auf und holt drei ausgedruckte Fotos aus dem schmalen Holzschrank, in dem er seine Sachen verstaut. Sie zeigen ihn in Soldatenmontur. Mit schusssicherer Weste posiert er vor der Kamera, den Finger am Abzug einer geladenen Waffe. Am Tag, als das Foto aufgenommen wurde, hatte der heute 24-Jährige eine neue Uniform bekommen. Die Bilder hat Sami behalten, auch wenn er seine Erinnerungen an die Zeit beim Militär am liebsten auslöschen möchte.



2010 kam er zum Militär und wurde nach Dar’a geschickt. In die Stadt, in der im März 2011 die Aufstände begannen. Das Militär hatte seinen Pass eingezogen. Als der Krieg ausbrach, ließen sie ihn nicht mehr gehen. Sami musste Blockaden auf den Straßen errichten, auf Menschen schießen. "Aber ich habe in die Luft geschossen", sagt er. Zum Beweis, dass er Gebrauch von seiner Waffe gemacht hatte, sammelte er die Patronenhülsen vom Boden auf. Wäre er erwischt worden, hätten sie ihn getötet.