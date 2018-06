Der Limburger Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst fliegt noch an diesem Samstag nach Rom . Seine Reise steht im Zusammenhang mit der Affäre um die stark angestiegenen Baukosten seines Bischofssitzes, berichtete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung . Er wolle dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch , zuvorkommen, der ebenfalls nach Rom fahren will, allerdings erst am Montag.

Im Laufe der Woche – voraussichtlich am Donnerstag – möchte Zollitsch mit Papst Franziskus über die Situation im Bistum Limburg sprechen. Zollitsch hält die Lage dort für untragbar . Der Bau des Bischofssitzes sollte ursprünglich 5,5 Millionen Euro kosten, inzwischen ist von mindestens 31 Millionen Euro die Rede. Zudem beantragte die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Strafbefehl gegen Tebartz-van Elst wegen falscher eidesstattlicher Versicherungen .



Tebartz-van Elst verfügt laut Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung über Rückhalt bei einflussreichen Männern der Kurie. Dazu gehört der Präfekt der Glaubenskongregation, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller . Der hatte Mitte September von einer "Kampagne" gegen Tebartz-van Elst gesprochen und gesagt, dieser bleibe im Amt.

"Am Ende wird wohl Rom die Entscheidung treffen"

Bei den Katholiken mehrt sich der Unmut über Tebartz-van Elst. "Viele in der Kirche, auch viele seiner bischöflichen Amtsbrüder, erwarten einen Rückzug", sagte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück , der Welt . "Aber sehr viele befürchten, dass der Bischof nicht zu dieser Einsicht kommt. Am Ende wird wohl Rom die Entscheidung treffen."

Er hoffe, dass es im Vatikan schon in der nächsten Woche zu einer klaren Entscheidung komme. "Es ist nicht mehr ein Problem eines Bischofs allein, sondern der katholischen Kirche in ganz Deutschland."

Der ehemalige Weihbischof aus Limburg, Gerhard Pieschl, schloss sich der Kritik an: "Wenn der Bischof auch nur einen Funken Ehrgefühl in sich hat, bietet er dem Papst sofort seinen Rücktritt an", sagte er der Frankfurter Neuen Presse . Einen Bischof, der öffentlich als Lügner, Betrüger oder Kranker bezeichnet werde, könne der Papst nicht im Amt belassen. Vertrauen und Glaubwürdigkeit seien nicht mehr wiederherzustellen.

Höhere Baukosten wohl schon 2010 bekannt

Die Süddeutschen Zeitung veröffentlichte neue Details der Affäre: Es soll bereits Ende 2010 festgestanden haben, dass der Bau der Residenz neben dem Limburger Dom deutlich mehr als 20 Millionen Euro kosten würde. Bei den Bauarbeiten soll es kaum Überraschungen gegeben haben, was auf eine Täuschung der Öffentlichkeit hindeuten würde. Unklar sei jedoch, ob der Bischof selbst von Anfang an von den hohen Ausgaben wusste oder dies über Jahre hinweg nur seinen engsten Beratern bekannt war.

Bistumssprecher Martin Wind sagte der Zeitung, solche Fragen zu klären sei Aufgabe der Prüfungskommission, die der Bischofskonferenzvorsitzende, Erzbischof Robert Zollitsch, eingerichtet habe. "Über Rücktritt hat der Bischof mit mir nicht gesprochen", sagte Wind.