Der Vatikan hat Kritik am Erzbistum Freiburg geübt. Dieses hatte am Montag eine Handreichung für Seelsorger veröffentlicht, in der es hieß, es wolle wiederverheiratete Geschiedene unter bestimmten Umständen zur Kommunion zulassen.

Es handele sich um einen "rein lokalen" Vorstoß, der nicht die Zustimmung der Deutschen Bischofskonferenz habe, sagte Vatikan-Sprecher Federico Lombardi. Solche Einzelvorstöße würden das Risiko bergen, "Verwirrung zu stiften". Gleichzeitig kündigte Lombardi für den 5. bis 19. Oktober 2014 eine Sonder-Synode zum Thema Familie an.

Freiburg ist die zweitgrößte der 27 deutschen Diözesen. Der dortige Erzbischof, Robert Zollitsch, ist auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Das Seelsorgeamt seines Bistums hatte am Montag die Handreichung veröffentlicht. Das Papier werde diese Woche versandt und habe deutschlandweit Signalcharakter, hieß es aus dem Seelsorgeamt.

Ziel sei es, die Situation von Katholiken, die geschieden sind und wieder geheiratet haben, zu verbessern. Zu den Sakramenten zählen neben dem Empfang der Heiligen Kommunion und der Beichte, die Taufe, die Firmung und die Krankensalbung. Von diesen sind Katholiken, die nach Scheidung eine neue Ehe eingegangen sind, bislang ausgeschlossen. Papst Franziskus hatte kürzlich Barmherzigkeit für die Geschiedenen gefordert.