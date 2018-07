In Leipzig wird am kommenden Wochenende der Völkerschlacht gedacht, die vor 200 Jahren in und um die Stadt herum gefochten wurde. Dabei wird es auch eine sogenannte historische Gefechtsdarstellung geben, bei der ca. 6.000 Akteure in detailgetreu nachgebildeten Uniformen und Waffen Kämpfe der Völkerschlacht nachstellen. Viele der Teilnehmer dieses Reenactments werden von weit her anreisen.

Ich lebe in Leipzig und frage mich, was diese Leute eigentlich antreibt, mit ihren "originalgetreuen" Uniformen in Reih und Glied zu stolzieren, mit ihren "echten" Flinten herumzuballern und sich in der "authentischen" Feldlager-Pseudo-Kriegswelt "mittendrin" zu fühlen? Jedes kritische Geschichtswissen wird hier beiseite geschoben und Krieg zum spektakulären Event gemacht. Zu einem Kostümfest ohne Dreck, ohne zerfetzte Gliedmaßen, ohne Schmerzgebrüll und Typhus, ohne Kadavergestank, Soldatenkrätze, Syphilis und brandige Wunden.

Der Theaterwissenschaftler Ulf Otto beschreibt Reenactments als Möglichkeit, ein unpersönliches Verhalten zu wiederholen, um die Geschichte am eigenen Leib zu erfahren. Die Sinne werden angesprochen, die intellektuelle Distanz aber aufgegeben. Und so scheint es um die Vermittlung historischen Wissens bei den Darstellungen in Leipzig offenbar nicht zu gehen, sondern ausschließlich um die ganz privaten Erfahrungen der Reenactors. Mit den entsetzlichen Erfahrungen der Soldaten im Krieg haben die wenig gemein. Die Zuschauer aber werden sagen: "Da sieht man mal, wie das gewesen ist, sehr interessant!"

Ich sage ganz ehrlich, was ich von der Sache halte: Diese spektakuläre Show ist ein fadenscheiniger Histotainment-Klamauk, bei dem sich offenbar bedürftige Männer mit soldatischen Ersatzidentitäten in idealisierten und mythologisierten Gemeinschaften in Form trivialer Folklore weiterhelfen wollen. Dass dieses Spektakel die Leute in Scharen herbeilockt, macht die Sache noch schlimmer.

Offenbar müssen viele Kriegs-Veteranen im Nachhinein das Schreckliche glorifizieren, um dem Grauen des markantesten Ereignisses in ihrem Leben Größe oder gar Erhabenheit zu verleihen. Das ist schlimm genug. Hochnotpeinlich ist aber dieses Nachstellen der Kriegsereignisse. Dieser Un-Geist des zum vergnüglichen Mythos umgemünzten Schlachtens lässt alle Maßstäbe zeitgemäßen Gedenkens außer Acht, so überschwänglich wie er sich der Lust an Glanz und Glorie des Militärischen hingibt.

Im Leipziger Völkerschlachtdenkmal sind folgende "Tugenden" dargestellt: Tapferkeit, Glaubensstärke, Volkskraft und Opferbereitschaft. Angeblich sind es die Tugenden des "deutschen Volkes". Ich denke, dass sie sich auch heute noch für gewisse Herrschaftsinteressen instrumentalisieren lassen. Früher galten sie Volk, Kaiser oder "Führer" – heute dem Funktionieren des kapitalistischen Systems.