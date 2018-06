Auf dem Flughafen von Los Angeles hat ein Mann mit einem Sturmgewehr um sich geschossen. Dabei sei ein Sicherheitsmann getötet worden, teilte die Verkehrssicherheitsbehörde TSA mit. Mehrere Menschen wurden bei der Schießerei verletzt. Mindestens ein weiterer Beamter sei angeschossen worden. Zunächst war von fünf Verletzten die Rede.



Der mutmaßliche Schütze ist nach Behördenangaben ein 23 Jahre alter US-Amerikaner, der in Los Angeles lebt. Er hatte an den Sicherheitskontrollen eine automatische Waffe aus einer Tasche gezogen und das Feuer auf die Beamten eröffnet. Er habe auf einen Kontrollpunkt geschossen, an dem die Dokumente der Fluggäste geprüft werden, bevor sie den Sicherheitsbereich des Terminals betreten. Ein Polizist gab kurz darauf mehrere Schüsse auf den Täter ab, dieser wurde festgenommen und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Über ein mögliches Motiv machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Der US-Sender CNN berichtete , dass der Täter Reisende fragte, ob sie Mitarbeiter der Flugsicherheit seien. Hass auf die Regierung könnte laut Ermittler ein Motiv sein, hieß es bei CNN weiter. In seinem Rucksack sei ein Schriftstück gefunden worden, das auf Hass auf die Behörde für Verkehrssicherheit hindeutet.

Am Airport war Panik und Chaos ausgebrochen. Zunächst hatte es unterschiedliche Angaben über mögliche Todesopfer gegeben. So hatten US-Medien zwischenzeitlich von drei Toten berichtet. Augenzeugen berichteten CNN , viele Menschen hätten Schutz gesucht oder seien weggelaufen. Menschen hätten einander zugerufen, sich in den Toiletten oder hinter Gegenständen zu verstecken. "Es war wohl die grauenhafteste Erfahrung, die ich je gemacht habe", sagte ein Augenzeuge.



Das Internetportal TMZ.com stellte ein über einminütiges Handy-Video eines Augenzeugen ins Netz, das Menschen in panischer Flucht zeigt. Einige werfen sich Schutz suchend auf den Boden, andere rennen schnell auf Ausgänge zu.

Sechs Stunden nach dem Vorfall war der betroffene Terminal wegen der Ermittlungen am Tatort immer noch geschlossen. Zeitweise hatte die Flugbehörde Flüge von und nach Los Angeles gestoppt. Passagiere saßen Stunden auf den Startbahnen und in Abflughallen fest. Fast 750 Flüge waren insgesamt betroffen. Die Zugangsstraßen zum Flughafen wurden gesperrt. Fernsehbilder zeigten Hunderte Menschen, die vor den Terminals zu Fuß unterwegs waren. Der Bürgermeister von Los Angeles rief Reisende dazu auf, sich vom Flughafen fernzuhalten.