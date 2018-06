Mehr als eine Woche nach dem verheerenden Taifun auf den Philippinen haben in vielen Orten des Katastrophengebiets die Aufräumarbeiten begonnen. In der stark beschädigten Stadt Tacloban schoben Bewohner den Schutt zerstörter Häuser und Straßen beiseite und setzten die Trümmerhaufen anschließend in Brand. Andere reinigten die noch erhaltenen Gebäude wie etwa eine Kirche von Schlamm und Geröll.

Auf der Insel Samar versuchten Einsatzkräfte, einen umgekippten Bus von einer Zufahrtsstraße zum Flughafen von Guiuan zu hieven. "Wir schaffen den Schutt von den Straßen zum Airport und Hafen, damit die Hilfslieferungen und Medizin schneller ankommen können", sagte Peter Degrido von der Küstenwache. "Es ist niederschmetternd, all das mit anzusehen. Aber die Leute erholen sich langsam."

Mittlerweile kommen auch die internationalen Hilfslieferungen deutlich schneller in die zerstörten Städte und Dörfer. Zehntausende Überlebende der Katastrophe erhielten inzwischen erste Lebensmittelpakete, erstmals konnten auch Menschen in den entlegenen Regionen des Katastrophengebiets versorgt werden. Helikopter des US-Flugzeugträgers USS George Washington hatten eine Luftbrücke errichtet.

Dort, wo die Hubschrauber die Care-Pakete absetzten, liefen innerhalb von wenigen Minuten Dutzende Menschen zusammen. Im Tacloban standen die Menschen stundenlang Schlange, um ein paar Flaschen mit Trinkwasser zu erhalten.



Logistische Probleme erschweren die Arbeiten

Hunderte von internationalen Helfern errichteten provisorische Krankenhäuser und fuhren Güter an die Bedürftigen aus. Nach eigenen Angaben ist die Organisation Ärzte ohne Grenzen inzwischen auf den Inseln Cebu, Samar, Panay und Bantayan im Einsatz. Auf der verwüsteten Insel Leyte hat ein deutsches Feldlazarett die Arbeit aufgenommen.



Logistische Probleme erschweren jedoch weiterhin die Arbeiten vor Ort. Viele Verletzte standen stundenlang unter sengender Sonne an, um sich ärztlich behandeln zu lassen. Örtliche Behörden berichteten zudem von erheblichen Engpässen bei der Bergung der vielen Leichen, die noch auf Straßen und unter Trümmern liegen. Demnach fehlt es dazu häufig an Leichensäcken, Personal und Treibstoff.



Weltgesundheitsorganisation sieht keine direkte Seuchengefahr

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bewertet das Seuchenrisiko jedoch als gering. Es sei ein Irrglaube, dass von den ungeborgenen Leichen eine unmittelbare Gesundheitsgefahr ausgehe, sagte eine WHO-Sprecherin. Die Mikroorganismen, die für die Verwesung der Leichen verantwortlich seien, könnten bei Lebenden keine Krankheit auslösen, heißt es in einem Leitfaden der WHO.

Das Rote Kreuz riet deshalb auch davon ab, Opfer ohne Identifizierung vorschnell in Massengräbern zu beerdigen. Dies könne zu großem Leid bei den Hinterbliebenen führen. Erst am Freitagnachmittag waren 170 Opfer an einem Hügel in einem Massengrab bestattet worden.

1/13 Soldaten helfen Bewohnern am Flughafen der vom Taifun Haiyan zerstörten Stadt Tacloban. 2/13 Wenige Dutzend Philippiner dürfen mit einer US-Militärmaschine aus der zerstörten Stadt Tacloban ausreisen. 3/13 Verzweifeltes Warten auf die Ausreise aus dem Katastrophengebiet Tacloban © Philippe Lopez/AFP/Getty Images 4/13 Überlebende des Taifuns suchen nach getöteten Verwandten und Freunden. 5/13 Eine Frau, die den Leichnam eines durch Haiyan getöteten Verwandten gefunden hat, bricht in den Armen eines Mannes zusammen. 6/13 Bewohner der zerstörten Stadt Tacloban tragen einen Plasikbehälter mit Trinkwasser. "Wir brauchen Essen und Wasser", steht auf einem Graffiti. 7/13 Taifun-Opfer warten an einer Ausgabestelle für Reis. 8/13 Bewohner tragen beschädigte Säcke mit Reis aus dem Lager eines Warenhauses. © Noel Celis/AFP/Getty Images 9/13 Einige Philippiner teilen sich eine Steckdose, um ihre Handys aufzuladen. 10/13 Soldaten und Bewohner fahren auf einem Lkw mit Hilfsgütern durch die von Haiyan völlig zerstörte Stadt Tacloban. 11/13 Eine Philippinerin füllt sich in der Stadtgemeinde Palo auf der Insel Leyte aus einem Schlauch Trinkwasser in eine Plastikflasche. 12/13 Ein Mann macht eine Pause vom Versuch, verwertbares Holz seines zerstörten Hauses zu retten. 13/13 Ein Mann schreibt auf einen früheren Basketballplatz der Insel Leyte die dringende Bitte um Nahrungsmittel. © Noel Celis/AFP/Getty Images

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind insgesamt 13 Millionen Menschen von den Auswirkungen des Sturms betroffen . Sorgen bereitet vor allem die Lage der zahllosen Obdachlosen. Laut UN haben deutlich mehr Menschen ihre Wohnungen verloren als bislang gedacht. Die neue Schätzung beläuft sich auf 1,9 Millionen Betroffene, davor war von 900.000 die Rede. "Wir machen uns sehr, sehr große Sorgen um Millionen von Kindern", sagte ein Sprecher des UN-Kinderhilfswerkes Unicef . Für diejenigen, die obdachlos geworden sind, soll auf der Insel Leyte eine neue Siedlung gebaut werden. Die Behörden hätten bereits ein acht Hektar großes Grundstück ausgewiesen, berichtete die Katastrophenschutzbehörde.

EU stockt Hilfszahlungen auf

Nach derzeitigem Stand wurden nach Angaben der örtlichen Katastrophenschutzbehörde vom Samstag 3.633 Menschen durch den Taifun Haiyan getötet. Mindestens 12.487 Menschen wurden verletzt, 1.179 weitere gelten noch als vermisst. Die meisten Toten gab es demnach auf den Inseln Leyte und Samar.

Derweil stockte die Europäische Union ihre humanitäre Hilfe für die Sturmopfer um sieben Millionen auf 20 Millionen Euro auf. Die Ausweitung der finanziellen Unterstützung sei eine "Botschaft der Solidarität der Europäer", sagte EU-Krisenschutzkommissarin Kristalina Georgiewa bei einem Besuch auf den Philippinen am Freitag. Die EU stehe "mit direkter und umfangreicher Hilfe an der Seite aller Opfer, hieß es.

Spendenkonten Taifun Haiyan Spendenkonten für die Opfer von Taifun Haiyan Unicef: Konto 300 000; Bank für Sozialwirtschaft BLZ 370 205 00 - Stichwort "Taifun" Caritas international: Konto 202, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, BLZ 660 205 00, Stichwort: "Nothilfe Taifun" Malteser Hilfsdienst e.V.: Konto 120 120 001 2, Pax-Bank, BLZ 370 601 20, Stichwort "Taifun" Deutsches Rotes Kreuz: Konto 41 41 41, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00, Stichwort: "Wirbelsturm" Aktion Deutschland Hilft: Konto 10 20 30, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00, Stichwort "Taifun" Bündnis Entwicklung Hilft: Konto: 51 51, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00, Stichwort: "Taifun" Kindernothilfe: Konto: 45 45 40, Bank für Kirche und Diakonie, BLZ 350 601 90, Stichwort "Z57482, Soforthilfe Philippinen" Diakonie Katastrophenhilfe: Konto 502 502, Ev. Darlehensgenossenschaft, BLZ 210 602 37, Stichwort: "Philippinen" Humedica: Konto 47 47, Sparkasse Kaufbeuren, BLZ 734 500 00, Stichwort "Taifun Philippinen" I.S.A.R. Germany: Konto 118 25 00, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00 Medico International: Konto 1800, Frankfurter Sparkasse, BLZ 500 502 01, Stichwort: "Philippinen" Help – Hilfe zur Selbsthilfe: Konto 2 4000 3000, Commerzbank Bonn, BLZ 370 800 40, Stichwort: "Taifun Haiyan" Plan International Deutschland e.V.: Konto: 9444944, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ: 25120510, Stichwort: Nothilfe Philippinen