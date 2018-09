Fast vier Jahrzehnte nach dem "Anschlag auf die Opec-Konferenz in Wien " hat das Landgericht Frankfurt die Angeklagte Sonja Suder vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Die Strafkammer verurteilte die inzwischen 80-Jährige aber wegen der Beteiligung an drei Brandanschlägen Ende der 1970er Jahre in Süddeutschland zu dreieinhalb Jahren Haft. Davon hat Suder mehr als die Hälfte in Untersuchungshaft verbüßt.



Suder war ursprünglich angeklagt gewesen, den Überfall auf die Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder im Jahr 1975 mitvorbereitet zu haben. Drei Menschen starben damals.

Die Staatsanwaltschaft selbst war im Laufe des Verfahrens von dem Mordvorwurf abgerückt, weil eine Mittäterschaft an dem "Opec-Attentat " aus ihrer Sicht nicht nachweisbar war. Das Gericht sprach bei der Urteilsverkündung von einer "ungeheuer beschwerlichen Sachaufklärung". Die Verteidigung hatte in allen Anklagepunkten Freispruch gefordert.

Suder nahm das Urteil äußerlich ungerührt entgegen, die Augen mit einer Sonnenbrille verdeckt. Im Zuschauerraum hatten sich zahlreiche Sympathisanten eingefunden, denen sie zuwinkte.

2011 von Frankreich nach Deutschland ausgeliefert

Suder und ihr 72 Jahre alter Lebensgefährte Christian Gauger waren im September 2011 als mutmaßliche Mitglieder der "Revolutionären Zellen " (RZ) von Frankreich nach Deutschland ausgeliefert worden. Zuvor hatten beide unerkannt als Flohmarkthändler in Frankreich gelebt. Gauger war zunächst wegen der Beteiligung an den Brandanschlägen angeklagt. Das Verfahren wurde aber wegen einer schweren Erkrankung Gaugers abgetrennt und später eingestellt.

Bis Anfang der 1990er Jahre verübten die Revolutionären Zellen fast 200 Anschläge, die sich insbesondere gegen die Asyl- und Sozialpolitik der Bundesrepublik richteten. Anders als bei der RAF lebten die RZ-Mitglieder nicht im Untergrund: Die unabhängig voneinander agierenden Kleingruppen verübten ihre Anschläge unerkannt neben ihrem normalen Beruf und legalem Engagement. Diese "Feierabend-Terrorismus" genannte Vorgehensweise schützte sie lange Zeit vor den Ermittlern.



Erst durch die Verhaftung "Hans-Joachim Kleins ", einem international aktiven RZ-Mitglied, in Frankreich 1999, erfuhren die Behörden etwas über deren interne Strukturen.