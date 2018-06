Der Taifun Haiyan hat die Philippinen erreicht: US-Meteorologen rechnen mit Böen bis zu 380 Stundenkilometern und warnen vor verheerenden Schäden. Sollten sich die schlimmsten Vorhersagen bewahrheiten, wäre Haiyan in der Wetteraufzeichnung gar der schwerste tropische Sturm, der je auf Land getroffen ist.



Aus Furcht vor dem Taifun wurden Tausende von Menschen in Sicherheit gebracht. Unter den evakuierten Regionen ist auch die Provinz Bohol, die im Oktober von einem Erdbeben der Stärke 7,2 heimgesucht worden war. Mehr als 200 Menschen kamen dabei ums Leben. In der Provinz leben immer noch viele Menschen in Zelten.

Es wird erwartet, dass Haiyan in den kommenden Tagen über die zentralen Provinzen der Philippinen hinweg und dann über das Südchinesische Meer bis nach Vietnam zieht. Die dicht besiedelte Region um die Hauptstadt Manila soll nach aktuellen Prognosen nicht getroffen werden.