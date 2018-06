Bei einem Überfall auf eine Polizeiwache in der nordwestchinesischen Unruheregion Xinjiang sind elf Menschen getötet worden. Neun mit Messern, Schwertern und Sicheln bewaffnete Uiguren hätten die Polizeistation angegriffen, sagte der Chef der Polizeistation, Liu Cheng, dem Sender Radio Free Asia .



Die Angreifer hätten zwei unbewaffnete Polizisten getötet. Zwei Sicherheitskräfte seien verletzt worden. Die neun Uiguren seien erschossen worden.



In der Provinz Xinjiang kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen muslimischen Uiguren und Chinesen. Das muslimische Turk-Volk der Uiguren zählt rund zehn Millionen Menschen. Bis zu acht Millionen von ihnen leben in Xinjiang. Peking verleibte sich 1955 das ehemalige Ost-Turkestan als sogenannte autonome Region ein und siedelte dort Han-Chinesen an. Seitdem sehen sich Uiguren politisch, kulturell und wirtschaftlich unterdrückt.



Ein Sprecher der in München beheimateten Aktivistengruppe Weltkongress der Uiguren stellte die Vorgänge anders dar als die staatlichen Medien: Chinesische Sicherheitskräfte seien gegen demonstrierende Uiguren vorgegangen, schrieb Dilxat Raxit in einer E-Mail. Mehrere Dutzend Uiguren seien festgenommen worden. Er verlangte von der Staatengemeinschaft Sofortmaßnahmen, um zu verhindern, dass die Regierung auf uigurische Demonstranten schießen lasse.

Die Regierung spricht von Terrorismus

Seit Jahren gibt es Spannungen in der im äußersten Westen gelegenen Provinz Xinjiang, seit dem Frühjahr haben sie zugenommen. Ende Oktober war auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking ein Wagen in Flammen aufgegangen. Die drei Uiguren im Wagen sowie zwei Touristen kamen ums Leben. Die chinesischen Sicherheitsbehörden machten radikale uigurische Separatisten verantwortlich und sprachen von einem Terroranschlag . In der Folge waren in Xinjiang mehr als 50 Menschen festgenommen worden. Einen Beweis für einen islamistischen Hintergrund haben die Behörden in Peking nicht gegeben.