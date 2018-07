In der Innenstadt der ägyptischen Hauptstadt hagelt und regnet es, in einigen wenigen Vororten von Kairo aber fiel am frühen Freitagmorgen der erste Schnee seit Jahrzehnten. Im Internet posten Ägypter Bilder vom Ungewohnten Weiß und von Kindern, die durch den ersten Schnee ihres Lebens stapfen.