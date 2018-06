Der Abschied der Südafrikaner von ihrem Nationalidol Nelson Mandela geht dem Ende zu: Viele Tausend defilierten an dem aufgebahrten Leichnam Mandelas vor den Regierungsgebäuden in Pretoria vorbei. Die Bürger mussten auch am dritten Tag der Aufbahrung mehrere Stunden in der Schlange stehen, bis sie an dem teilweise gläsernen Sarg vorbeigehen und für einen kurzen Moment innehalten konnten.