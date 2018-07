Im Foyer des Kölner Erzbischöflichen Hauses steht ein Mann auf einem Sockel, sein Zeigefinger ist merkwürdig gekrümmt. Mon Dieu, hat sich der Hausherr etwa selbst schon ein Denkmal ...? Bevor die Frage zu Ende formuliert ist, betritt Joachim Kardinal Meisner die Szene. "Na, wer ist das wohl?", fragt er die wartenden Journalisten. Stille. "Ein großer Europäer", hilft er nach.



"Albertus Magnus", sagt einer aus der Runde. Die Antwort stimmt in Köln fast immer. "Es ist Benedikt", korrigiert der Kardinal. Nein, nicht der Papa emeritus, dessen Porträt hängt an der Wand. Es ist Benedikt von Nursia, der Begründer des gleichnamigen Ordens. Die Statue ist ein Geschenk aus Meisners Heimat Schlesien, ein Andachtsbild davon hatte er schon als Kind im Gebetbuch.

Der Kardinal philosophiert kurz übers Hören und den Gehorsam. Zwei Ohren habe der Mensch und nur einen Mund. Dann beginnt das Pressegespräch. Meisner nutzt seinen Mund als Erster. Von seinen Abschiedsgefühlen erzählt er, von der Last des Alters und des Amtes. Am ersten Weihnachtstag wird er 80, im Februar 2014 ist er 25 Jahre in Köln. Beim Papst hat er sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann ist die Ära Meisner in Köln und dem rheinischen Erdkreis vorbei. Gute Presse wurde dem Kardinal selten zuteil, aber ignorieren konnte ihn niemand. Er hat polarisiert, attackiert, verletzt und zugespitzt. Mit ihm wurde es Journalisten nicht langweilig. Sein Zitatausstoß ist verhaltensauffällig innerhalb des Episkopats. Welcher andere Prediger schafft es so regelmäßig in die Schlagzeilen?

Seine drei besten Sprüche



In den vielen Momenten, in denen Joachim Meisner während des Pressetermins spricht, krümmt er vor Spannung den Finger wie Benedikt von Nursia. Halb autoritär, halb jovial. Fast jede Antwort beginnt mit dem Imperativ: "Jetzt passen Sie mal auf ..."; "Jetzt hören Sie mal zu ..."; "Dann merken Sie sich mal eins ..."

Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe von Christ & Welt © Christ & Welt

Gemerkt haben wir uns trotzdem nicht nur eins, sondern mindestens drei Zitate. Zum Beispiel die Worte zur Stärke und Schwäche der katholischen Kirche in Deutschland: "Die große Stärke ist Jesus Christus, der Herr der Kirche. Das fasziniert mich. Wenn ich noch einmal auf die Welt käme, würde ich sofort wieder Priester werden. Unsere Schwäche besteht darin, dass wir zu viel auf unsere Weisheit pochen und zu wenig auf sein Evangelium." Alle vier Wochen trete er zur Beichte an, dann müsse er sich anklagen, weil er sich zu wenig an das Evangelium Jesu Christi halte. Aber ihn erfülle tiefe Freude darüber, dass "der Herr es mit mir aushält schon 80 Jahre!"

Solidarität mit dem Limburger Bischof



Gemerkt haben wir uns das Kompliment an Franziskus: Der neue Papst sei "ein toller Kerl". "Der wusste schon als Erzbischof von Buenos Aires, worauf es ankommt, dass die Kirche nicht von diplomatischen Aktionen lebt, sondern von dem Glauben der armen Leute vor Ort. So habe ich das auch als Kind in der Diaspora erlebt, da finde ich mich in vielem wieder."

Gemerkt haben wir uns – Journalisten sind so skandalfixiert – die Worte zu Limburg: "Natürlich habe ich Kontakt zu Franz-Peter Tebartz-van Elst. Das ist doch mein Mitbruder!", sagt Joachim Meisner. Von Kollegialität spricht er und davon, dass man einen Mitbruder nicht einfach im Regen stehen lasse dürfe. Etwas Ähnliches hatte er auch bei der Vollversammlung in Fulda vor einigen Wochen gepredigt. Der Mainzer Kollege Kardinal Lehmann bekommt ein Lob, weil auch er ein gutes Wort für Tebartz-van Elst fand. "Es hat zwar lange gedauert", schiebt Meisner vorher ein.

Ganz schlecht könne der Bischof von Limburg doch nicht sein. Dann würde er nicht existieren, selbst am Teufel gebe es etwas Positives: sein Sein. Die falsche eidesstattliche Versicherung zum Indien-Flug bezeichnet der Gastgeber als "Dummheit". So mache es der liebe Gott mit seinen Dienern: Man bezahle Business und fliege erster Klasse. Es sei unfair, wie ein armer Bischof in die Ecke getrieben werde. Und das, obwohl gerade so viel von der Liebe zu den Armen geredet werde. "Und er ist der ärmste Hund unter den Bischöfen."

Einen Hund, auch das war zu erfahren, wird sich der Kardinal für seinen Ruhestand doch nicht anschaffen. Keinen armen, und keinen Golden Retriever.