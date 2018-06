Alle Flaggen auf Halbmast, in Radio und Fernsehen fast nur Berichte über Nelson Mandela: Südafrika trauert um seinen Nationalhelden. Die Gedenkveranstaltungen sollen bis in die kommende Woche reichen und mit einem Staatsbegräbnis ihren Höhepunkt finden. Dazu werden Präsidenten und Regierungschefs aus aller Welt erwartet.



Hunderte Südafrikaner hatten sich bereits in der Nacht zum Freitag vor dem Haus Nelson Mandelas in Johannesburg versammelt. Viele von ihnen tanzten und sangen, einige hielten Bilder des "Vaters der Nation" in den Händen oder schwenkten die südafrikanische Fahne. Andere zündeten Kerzen an, um des am Donnerstagabend im Alter von 95 Jahren verstorbenen Friedensnobelpreisträgers zu gedenken. Schwarze, Weiße, Christen, Muslime und Juden waren unter den Trauernden, die sich vor seinem Wohnhaus im Vorort Houghton versammelten.

Der 26-jährige Adam Alagiah sagte: "Ich bin optimistisch für Südafrika, insbesondere wenn ich sehe, wie die Menschen hier reagieren." "Die Schwarzen hier nahmen ein weißes Kind auf die Schultern, und sie sangen die Nationalhymne gemeinsam. Das war vielsagend, das war Madiba." Madiba ist Mandelas Clanname.

Auch in Soweto, einem Zusammenschluss mehrerer Townships vor Johannesburg, feierten Menschen die Verdienste Mandelas. Der Nationalheld hatte in Soweto in der Vilakazi Street im Ortsteil Orlando gelebt. "Wir sind nicht hier, um zu trauern, sondern um Mandela zu feiern, zu ehren und an ihn zu erinnern", sagte eine Teilnehmerin der Zeitung Sowetan Live .

Der frühere Erzbischof von Kapstadt, Desmond Tutu, hielt einen Gottesdienst für seinen ehemaligen Weggefährten im Kampf gegen die Apartheid. "Mandela hat einer geteilten Nation gelehrt, zusammenzukommen", sagte Tutu. Er lebte früher ebenfalls in Soweto.