Peter Graf, der Vater von Extennisstar Steffi Graf, ist tot. Er sei am gestrigen Samstag im Alter von 75 Jahren gestorben, teilte seine Familie mit. Damit bestätigte sie einen Bericht der Bild-Zeitung. Nach Informationen der Bild litt Graf an Krebs und hatte die vergangenen Wochen im Krankenhaus verbracht. Er sei nun in Mannheim gestorben.

"Nach einem erfüllten Leben ist gestern im Alter von 75 Jahren mein lieber Mann, unser guter Vater und Großvater in Frieden von uns gegangen", heißt es in einem von einem Anwalt übermittelten Schreiben der Familie. "Wir gedenken seiner in Trauer und großer Dankbarkeit und bitten um Verständnis, dass wir im engsten Familienkreis stillen Abschied nehmen wollen."

Graf wurde als Trainer und Manager seiner 1969 geborenen Tochter Steffi Graf bekannt. Sie stand von 1987 bis 1991 an der Spitze der Tennis-Weltrangliste und zählt bis heute zu den erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen. Peter Graf erkannte früh das Talent seiner Tochter und trainierte sie schon als Kind. 1997 wurde Peter Graf wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.