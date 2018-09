Bei einer Schießerei an der Arapahoe High School im US-Bundesstaat Colorado ist am Freitagnachmittag (Ortszeit) mindestens ein Teenager verletzt worden. Medienberichten zufolge wurde der oder die Jugendliche mit einer Schusswunde in ein Krankenhaus gebracht. Ob es sich dabei um einen Jungen oder ein Mädchen handelte und wie schwer die Verletzung ist, wurde nicht mitgeteilt. Andere Quellen sprachen zunächst von zwei beziehungsweise drei Verletzten. Laut CNN ging die Polizei zunächst von zwei Verletzten aus, die Zahl sei dann allerdings korrigiert worden.



Der mutmaßliche Täter wurde tot aufgefunden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte , handelt es sich bei dem Schützen selbst um einen Schüler der Arapahoe High School. Nach Angaben von CNN war er 18 Jahre alt. Ersten Anzeichen zufolge hat er sich selbst erschossen.

Der Täter betrat zur Mittagszeit die Schule in Centennial nahe Denver . Dabei hielt er das Gewehr hoch und rief nach dem Lehrer. Dieser sei informiert worden und habe das Gebäude sofort verlassen, berichtet CNN.



Als der Jugendliche zu schießen begann, schlossen sich Hunderte Schüler in ihren Klassenräumen ein. Die Polizei riegelte das Gelände weiträumig ab. Fernsehbilder zeigten, wie Sicherheitskräfte Schüler nach außen begleiteten. Sie verließen das Gebäude ruhig und mit erhobenen Händen.

Die Schießerei ereignete sich kurz vor dem Jahrestag des Amoklaufs von Newtown . In Aurora, ebenfalls nicht weit entfernt, hatte ein Amokläufer im Juli 2012 bei der Vorführung eines Batman -Films in einem Kino zwölf Menschen erschossen. 58 Menschen wurden damals verletzt.

Die Arapahoe High School im Ort Centennial wird von 2.200 Schülern besucht. Sie liegt etwa 15 Kilometer entfernt von der Columbine High School. Dort waren im April 1999 bei einem Amoklauf zwölf Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren und ein Lehrer ums Leben gekommen.