Mag auch das Christentum schwach geworden sein, so tritt an Weihnachten das christliche Liebesgebot doch immer wieder ins Bewusstsein, und sei es nur als eine Regung des Gewissens, wohltätig zu sein. Spendenaufrufe gibt es das ganze Jahr, Bettler stehen jeden Tag an der Straßenecke, in der Weihnachtszeit jedoch ist man eher als sonst geneigt, etwas Gutes zu tun.

Doch worin besteht das Gute? Wem wende ich mich zu? Gebe ich dem Bettler einen Euro oder zehn? Ab welcher Summe wäre meine Tat eine gute Tat? Muss sie mich wirklich etwas kosten, und wäre sie andernfalls nicht mehr als eine Selbstberuhigung?

Dem Almosen haftet der Geruch des Alibis an. Die Wohlhabenden, so lautet die probate Kritik, spenden nur das, was ihrem buchhalterischen Gewissen bekömmlich ist, und nur deshalb, damit die Verhältnisse so bleiben können, wie sie sind. Ein echter Kommunist hält von solcher Wohltätigkeit gar nichts. Er glaubt an den letzten großen Schritt, der alle Almosen überflüssig macht.

Weil dieses Paradies unerreichbar zu sein scheint, haben Schriftsteller und Philosophen immer wieder darüber nachgedacht, welche Rolle das Mitleid spielt. Für Rousseau war es eine "natürliche Tugend", für Schopenhauer das einzige Mittel gegen die Barbarei und die Grundbedingung von Moral schlechterdings. Wenn wir kein Mitleid empfinden könnten, wären wir keine Menschen.

Über welche Entfernung kann sich das Mitleid erstrecken? Als Lissabon 1755 von einem Erdbeben zerstört wurde, sagte Voltaire: "Lissabon liegt in Trümmern, und in Paris wird getanzt." Zwar erreichen uns die Nachrichten von Naturkatastrophen und Bürgerkriegen schneller als damals, und die Bilder hungernder Kinder appellieren stärker an unser Mitleid als bloße Depeschen. Und doch wird auch heute noch "in Paris getanzt".

In seinem Buch Nahes und fernes Unglück zitiert der im Sommer verstorbene Hennig Ritter den großen Adam Smith, der in seiner Theorie der moralischen Empfindungen (1759) probehalber annimmt, China werde von einem Erdbeben getroffen, dem Millionen zum Opfer fielen. Die Nachricht davon erreiche einen Mann in London, der anfangs mit Bestürzung und Trauer reagiere, dann über die Gefährdung des menschlichen Daseins ins Sinnieren gerate und sich schließlich dem Fortgang seiner Geschäfte widme.

Adam Smith findet diesen Londoner völlig normal. Erstaunlicher findet er, dass sich Mitleid und Humanität trotz aller Selbstsucht immer wieder durchsetzen. Er rät dazu, diese guten Regungen nicht zu überdehnen und sich lieber dem nahen Unglück zu widmen.

In Zeiten der Globalisierung sind Nähe und Ferne für das Mitgefühl nicht unbedingt entscheidend. Die Nächstenliebe kann sich ebenso auf geografisch weit entfernte Opfer erstrecken. Und doch wird unser Mitleid am stärksten von leidenden Mitmenschen in unserer Nähe herausgefordert. Ihnen Barmherzigkeit zuteil werden zu lassen, würde bedeuten, nicht bloß zehn Euro in die Blechdose zu werfen, sondern sie wirklich wahrzunehmen, an ihrem Schicksal teilzunehmen und ihnen die Hand zu reichen – so wie es die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt.

Das wäre wirkliches Mitleid. Es würde mehr verlangen, als nur eine Überweisung zu tätigen.