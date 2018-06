Die US-Amerikanerin Amanda Knox ist im neuen Prozess um den Mord an der Britin Meredith Kercher zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Das Berufungsgericht in Florenz sprach die 26-Jährige und ihren Exfreund Raffaele Sollecito in zweiter Instanz schuldig. Knox soll für die Tat im November 2007 in Perugia 28 Jahre und sechs Monate ins Gefängnis, der Italiener Sollecito für 25 Jahre.



Die beiden Angeklagten waren bei der Urteilsverkündung nicht im Gericht. Der Schuldspruch ist noch nicht rechtskräftig. Ihre Verteidiger kündigten an, Berufung einlegen zu wollen.



Damit müsste das höchste italienische Gericht in Rom ein weiteres Mal in dem Fall entscheiden. Sollecito wurde mit einem Ausreiseverbot belegt. Knox hingegen lebt wieder in ihrer Heimat USA und müsste zunächst an Italien ausgeliefert werden.



Knox wollte die Entscheidung gemeinsam mit ihrer Mutter in ihrer Heimatstadt Seattle verfolgen. Nach Angaben ihres Anwalts soll sie wie versteinert auf das Urteil reagiert haben. "Ich bin erschreckt und traurig über dieses ungerechte Urteil", teilte sie mit.

Freispruch hatte keinen Bestand

Das Verfahren gegen Knox und ihren 29 Jahre alten Exfreund läuft bereits seit sechs Jahren. In Florenz mussten sie sich schon zum dritten Mal für den Mord verantworten. Beide hatten die Tat stets bestritten, die Staatsanwaltschaft war indes auch diesmal von ihrer Schuld überzeugt und forderte für beide je 26 Jahre Haft.

In einem ersten Verfahren 2009 waren Knox und Sollecito in einem Indizienprozess zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ein dritter Mann, Rudy Guede, wurde damals als Mittäter verurteilt und verbüßt derzeit eine Haftstrafe von 16 Jahren. Im Berufungsprozess wurden die beiden Hauptangeklagten dann 2011 unter anderem wegen Verfahrensfehlern erstmals freigesprochen, die Amerikanerin reiste anschließend in ihre Heimat zurück.

Der Freispruch wurde aber im März vergangenen Jahres vom höchsten Strafgericht Italiens kassiert. Das Tribunal in Rom monierte "zahlreiche Widersprüche und offensichtliche Unstimmigkeiten" und ordnete ein neues Verfahren an.

Knox war im November 2007, vier Tage nach dem Fund von Kerchers Leiche, in deren Schlafzimmer in Perugia festgenommen worden. In der Folge wurde die Amerikanerin, die jetzt in den USA studiert, sowohl als "Teufelsweib" dargestellt, das das sexuelle Abenteuer sucht, wie auch als naiver Mensch, gefangen in einem komplizierten italienischen Justizsystem.