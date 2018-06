Der Dorfvorsteher, der eine Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Indien angeordnet haben soll, bestreitet die Vorwürfe. "Das ist eine Verschwörung, um mich fälschlicherweise hineinzuziehen", sagte der wütende Dorfvorsteher Balai Mardi im Gefängnis im Birbhum-Bezirk im Bundesstaat Westbengalen.

Die Behörden hatten 13 Verdächtige aus dem Dorf Subalpur festgenommen, inzwischen wurde für sie eine zweiwöchige Untersuchungshaft angeordnet. Ihnen wird vorgeworfen, eine junge Frau vergewaltigt zu haben.



Die Gewalttat solle der Dorfvorsteher als "Strafe" in einer Versammlung der Bewohner angeordnet haben. Ihrer Aussage nach sollte sie dafür bestraft werden, dass sie eine Liebesbeziehung mit einem jungen Muslim aus einem Nachbardorf hatte. Der Rat hatte das Paar zunächst zur Zahlung einer Geldstrafe von umgerechnet 300 Euro verurteilt.



Als die Familie der jungen Frau einwandte, sie könne das Geld nicht aufbringen, ordnete der Dorfrat ihre Vergewaltigung an. Die junge Frau kam nach dem Überfall mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Polizei sagte sie, sie habe den Überblick verloren, wie viele Männer sie missbrauchten.

Derzeit befinden sich in dem Dorf im Osten Indiens fast keine Männer: Die meisten Bewohner, die nicht in Untersuchungshaft sind, sind offenbar geflohen. Über die Gründe ist nichts bekannt. Laut einem Reporter der Nachrichtenagentur AFP wollten sich die Frauen und Kinder, die in der kleinen Siedlung Subalpur im Bundesstaat Westbengalen zurückgeblieben waren, zumeist nicht zu den Ereignissen äußern.

Zweifelhafte Rolle der Dorfräte

Die Vergewaltigung wirft erneut ein Schlaglicht auf die Behandlung von Frauen in Indien. In dem südasiatischen Land wird verstärkt über die verbreitete Misshandlung von Frauen diskutiert, seitdem im Dezember 2012 eine junge Studentin in der Hauptstadt Neu-Delhi an den Folgen einer brutalen Gruppenvergewaltigung gestorben war.

Der Fall richtete das Augenmerk aber auch auf die Rolle von Dorfräten. Diese entscheiden nach den sozialen Normen ihrer Dörfer. In manchen Fällen diktieren sie, was Frauen anziehen und wen sie heiraten sollen. Diejenigen, die sich den Anordnungen widersetzen, riskieren, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Das Oberste Gericht Indiens deutete bereits mehrfach an, dass es die Räte für illegal hält. Mehrere Organisationen versuchen, das Parlament zu einem Gesetz zu bewegen, das die Beschlüsse der Räte illegal machen würde. Die Entscheidungen solcher Räte sind zwar nicht bindend, aber sie werden oft von den Dorfbewohnern als Volkeswille wahrgenommen.