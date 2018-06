Jeder kennt homosexuelle Politiker, TV-Moderatorinnen, Künstler sowieso und inzwischen auch Fußballer. Der Christopher Street Day wird in vielen Großstädten gefeiert. Schwule und Lesben können statt einer Ehe immerhin eine eingetragene Partnerschaft eingehen. Homosexuelle Kollegen und Nachbarn sind für junge Großstädter meist nicht mehr das Tuscheln wert, geschweige denn ein Skandal.





Trotzdem ist "schwul" noch immer ein Schimpfwort unter Schülern und angstbesetzt für manche Eltern und Lehrer. Gerade erst hat ein Lehrer eine Petition verfasst, mit der er verhindern will, dass Schülern fächerübergreifend sexuelle Vielfalt nahegebracht wird. Auch die Idee, dass Homosexuelle Kinder adoptieren und erziehen, lehnen viele Menschen ab. Und in bestimmten Berufsgruppen wagen Homosexuelle noch immer kein Coming-out, weil sie Nachteile fürchten.

Ist die Toleranz also nur gespielt? Wie sieht der Alltag von homosexuellen Menschen wirklich aus? Schreiben Sie uns Ihre Geschichten. Was erleben Sie? Machen lesbische Frauen andere Erfahrungen als schwule Männer? An welchen Orten, in welcher Gesellschaft und in welchen Situationen kommen Vorurteile und Ängste besonders an die Oberfläche?

Schicken Sie uns Ihre Geschichte über das Leserartikel-Formular. Bevor wir Ihren Text veröffentlichen oder daraus zitieren, kontaktieren wir Sie und vereinbaren auf Wunsch ein Pseudonym. Alternativ können Sie uns auch an unseren anonymen digitalen Briefkasten schreiben.