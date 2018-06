Im Münchner NSU-Prozess hat ein Ermittler die Gegenstände präsentiert, die die Angeklagte Beate Zschäpe bei ihrer Festnahme am 8. November 2011 bei sich hatte. Brandermittler gaben an, dass sich an ihren Socken Spuren von Benzin befanden. Die Anklage wertete das als Beleg dafür, dass Zschäpe die gemeinsame Wohnung des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Zwickau in Brand gesetzt hat.

Demnach sei Zschäpe nach dem Brand vier Tage lang durch Deutschland gefahren, bevor sie sich der Polizei stellte. Der Beamte, der die Gegenstände sicherstellte, sagte, die Socken hätten "sehr unangenehm gerochen", "als ob man das länger trägt". 100 Fotos dokumentieren den letzten Besitz der mutmaßlichen Terroristin, darunter 12,23 Euro Münzgeld, Pfefferspray, vier Feuerzeuge, Zigaretten, Schmerztabletten und Zugfahrkarten.

Zschäpes Komplizen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten sich am 4. November 2011 selbst getötet, um einer Festnahme zu entgehen. Laut Anklage zündete Zschäpe daraufhin die Wohnung an. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr deshalb auch Mordversuch vor; sie soll das Leben von drei Menschen gefährdet haben. Dieses sei die einzige Tat, die Zschäpe unmittelbar selbst ausgeführt habe.

Ein Zeuge des NSU-Mordes an Halit Yozgat 2006 in Kassel erschien hingegen erneut nicht vor Gericht. Der damals 16-Jährige saß im hinteren Raum des Internetcafés, in dem Yozgat mit zwei Schüssen getötet wurde. 2006 war der in Deutschland geborene Jordanier zunächst als Beschuldigter vernommen worden. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl drohte mit Zwangsmaßnahmen: "Wir werden Sorge dafür tragen, dass er kommt."

Opferanwalt bezweifelt Glaubwürdigkeit von Holger G.

Kurz vor Ende der Verhandlung versuchten Zschäpes Verteidiger, Opferanwalt Alexander Hoffmann daran zu hindern, eine Erklärung zu verlesen. Hoffmann äußerte Zweifel an der Glaubhaftigkeit von zwei Zeugen aus der vergangenen Woche sowie des Angeklagten Holger G. Die Anklage stützt sich jedoch in Bezug auf Zschäpes Rolle innerhalb der Gruppe zu großen Teilen auf die Aussagen von Holger G.

Richter Götzl ließ die Erklärung zu. Doch der Vorwurf der Mittäterschaft gegen Zschäpe hängt davon ab, wie das Gericht die Rolle der Hauptangeklagten innerhalb des NSU bewertet.