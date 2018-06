Wladimir Putin hat sich vor dem Hintergrund der homosexuellenfeindlichen Gesetze in Russland erneut zu den Olympischen Winterspielen geäußert. Homosexuelle könnten sich in Sotschi "wohlfühlen", sie sollten aber "die Kinder in Frieden lassen", sagte der russische Präsident.



Vor Freiwilligen der Winterspiele sagte Putin mit Blick auf die Kritik an den Gesetzen weiter, dass Homosexualität in Russland nicht unter Strafe stünde. Vielmehr sei "homosexuelle Propaganda" gegenüber Minderjährigen verboten. "Das sind völlig verschiedene Dinge: das Verbot von bestimmten Beziehungen oder von Propaganda dieser Beziehungen", sagte Putin.

Die Bundesregierung, die EU und die USA werfen Russland vor, mit dem Verbot von positiven Äußerungen über Homosexualität in Gegenwart von Kindern ein Klima des Hasses zu schüren. In Moskau kritisierte die EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström das "Verbot von Homosexuellen-Propaganda" als Gefahr für die Menschenrechte.

Zuletzt hatte Putin versichert, bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi werde kein Athlet diskriminiert. "Die Olympischen Spiele werden in voller Übereinstimmung mit der Olympischen Charta veranstaltet, ohne irgendwelche Diskriminierungen", erklärte Putin erst gestern. Zeitgleich warf das russische Außenministerium der EU "Propaganda homosexueller Liebe" vor.