Frauenrechtlerin Alice Schwarzer will mit einer Million Euro aus ihrem Privatvermögen eine Stiftung für die Chancengleichheit und Menschenrechte von Frauen und Mädchen gründen. Das teilte die von ihr herausgegebene Zeitschrift Emma auf ihrer Homepage mit – einen Tag nachdem bekannt wurde, dass Schwarzer jahrelang Steuern hinterzogen hat.

Das Projekt soll bereits seit Monaten geplant sein, der Satzungsentwurf des Notars soll bereits vorliegen, schreibt die Emma. Doch wegen der "aktuellen Debatte" habe sich Schwarzer entschlossen, mit der Ankündigung mehrere Monate früher als geplant an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Stiftung solle noch in diesem Jahr ihre Tätigkeit aufnehmen.



Zusätzlich zu den eine Million Euro will Schwarzer die Stiftung jährlich alimentieren. Auch der Verlag der Emma soll in die Stiftung eingebracht werden – auch mit dessen zukünftigen Gewinnen.

Schwarzer hatte am Sonntag eingeräumt, seit den 1980er Jahren ein Konto in der Schweiz geführt und es erst 2013 beim Finanzamt angezeigt zu haben. Für die vergangenen zehn Jahre habe sie rund 200.000 Euro Steuern plus Säumniszinsen nachgezahlt.