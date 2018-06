Vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind offiziellen Angaben zufolge am Wochenende mehr als tausend Flüchtlinge gerettet worden. Marinehelikopter hätten am Sonntagmorgen zwei überladene Boote entdeckt und wegen der Gefahr eines Unglücks die Schiffe der Marinemission Mare Nostrum alarmiert, teilte die Marine am Montag mit. Daraufhin seien mehrere Schiffe den beiden Booten mit 244 und 263 Menschen an Bord zu Hilfe gekommen. An Bord befanden sich demnach viele Minderjährige und Frauen.

Damit stieg die Zahl der seit Freitag im Mittelmeer aufgegriffenen Menschen auf insgesamt 1.079. Von ihnen sollen 816 mit dem Marineschiff San Giusto in den sizilianischen Hafen Augusta gebracht werden.

Die italienische Marine hatte im Herbst nach mehreren Flüchtlingstragödien vor Lampedusa mit der Unterstützung anderer Länder den Einsatz Mare Nostrum gestartet, um weitere Bootsunglücke zu verhindern.

Im Januar gelangten laut dem Innenministerium 2.156 Flüchtlinge an die italienischen Küsten. Dies waren zehn Mal mehr als im Januar 2013, als 217 Migranten in Italien gezählt wurden. Insgesamt landeten im vergangenen Jahr an den Küsten Italiens 2.925 Boote mit knapp 43.000 Flüchtlingen an Bord. Dies war den Angaben zufolge gegenüber 2012 eine Steigerung um 325 Prozent. Allein auf der kleinen Insel Lampedusa trafen fast 15.000 Menschen ein.