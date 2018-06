Es ist derselbe Gerichtssaal in Hannover, und es sind dieselben Staatsanwälte. Doch anders als in seinem eigenen Korruptionsprozess, der parallel läuft, muss Christian Wulff an diesem Tag nicht auf der Anklagebank Platz nehmen, sondern auf dem Zeugenstuhl. Er soll in dem Verfahren gegen seinen ehemaligen engsten Vertrauten und langjährigen Sprecher Olaf Glaeseker aussagen. Es geht um dessen Beziehungen zu dem mitangeklagten Party-Veranstalter Manfred Schmidt, um den Promitreff Nord-Süd-Dialog, den Schmidt veranstaltet und für den Glaeseker Sponsoren geworben hatte, und um Urlaube und Flüge, zu denen Schmidt Glaeseker im Gegenzug eingeladen haben soll.

Glaeseker ist deshalb wegen Bestechlichkeit angeklagt, Schmidt wegen Bestechung. Wulff sitzt aber in gewissem Sinne mit auf der Anklagebank. Denn wenn er von den Urlaubseinladungen seines damaligen Regierungssprechers und Staatssekretärs wusste und dessen Aktivitäten für Schmidt in der Staatskanzlei zumindest geduldet haben sollte, könnte er dafür strafrechtlich ebenfalls belangt werden.

Wulff ist die Anspannung deutlich anzumerken. Sie ist schon zu spüren, als er auf die Eingangsfrage der Vorsitzenden Richterin nach seinen Personalien halb spöttisch, halb bitter antwortet: "Ich bin Altpräsident, verhältnismäßig junger Altpräsident – unfreiwillig."

Dann schildert er zunächst ausführlich und blumig sein überaus enges Verhältnis zu Glaeseker, den er früher schon einmal als ein "Alter Ego" bezeichnet hatte und den er nun seinen "siamesischen Zwilling" nennt. Einer der traurigsten Momente in seinem beruflichen Leben sei gewesen, als er Glaeseker Ende 2011 während seiner eigenen Affäre habe in den einstweiligen Ruhestand versetzen müssen, damit der die Frage nach seinen Urlaubseinladungen durch Schmidt habe "in Ruhe klären können". Seitdem habe er auf Anraten seiner Anwälte kaum noch Kontakt zu Glaeseker, aber er gehe davon aus, dass ihr freundschaftliches Verhältnis wieder aufleben werde, "sobald das hier alles vorbei ist".

Diese Ausführungen sind insofern bemerkenswert, weil im vergangenen Sommer nach der staatsanwaltschaftlichen Vernehmung von Wulff der Eindruck entstanden war, er gehe auf Distanz zu seinem früheren Vertrauten und Berater. Davon ist an diesem Tag keine Rede mehr. Vielmehr lobt er ihn als "Arbeiter im Weinberg des Herren". Tag und Nacht habe er für ihn und das Land gearbeitet.

Augenkontakt vermeiden die beiden allerdings. Es soll wohl nicht der Eindruck entstehen, sie schützten sich gegenseitig, nachdem Glaeseker vor Kurzem als Zeuge im Wulff-Prozess seinen früheren Chef nicht belastet hatte.

Auf die Fragen zu Glaesekers Urlauben bei und mit Schmidt und zu der Sponsoren-Werbung für den Nord-Süd-Dialog geht der frühere niedersächsische Ministerpräsident und spätere Bundespräsident allerdings kaum ein. Stattdessen beteuert er immer wieder – mit Verweis auf seine vielen Verpflichtungen damals –, sich konkret nicht erinnern zu können. Immerhin räumt er nun ein, von einem Urlaub von Glaeseker in dessen Feriendomizil in Südfrankreich gewusst zu haben. Bei seiner früheren Vernehmung hatte er das noch bestritten. Davon, dass Schmidt Glaeseker eingeladen hatte, will er jedoch nichts gewusst haben; ebenso wenig davon, dass seine Ex-Frau und seine Tochter dabei waren.