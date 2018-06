In Texas wurde ein Verbot von Homo-Ehen per einstweiliger Verfügung außer Kraft gesetzt. Schwule und Lesben können demnach möglicherweise bald in einem der größten und konservativsten Bundesstaaten der USA heiraten.



In 17 Staaten der USA sind gleichgeschlechtliche Ehen bereits erlaubt. Dazu gehören etwa Kalifornien sowie die Neuengland-Staaten Maine, New York, New Jersey und die US-Hauptstadt Washington.

Für das Verbot in Texas hatten Wähler im Jahr 2005 gestimmt. Der republikanische Gouverneur von Texas, Rick Perry, kritisierte das Urteil. Er werde weiter für das Recht kämpfen, dass Texas seine eigenen Gesetze bestimmen könne, erklärte Perry.

Der Entscheidung des Richters Orlando Garcia vorausgegangen war die Klage zweier homosexueller Paare, die nicht in Texas heiraten dürfen, beziehungsweise deren in Massachusetts geschlossene Ehe in Texas nicht anerkannt wurde.



In seinem Fazit schreibt Richter Garcia: "Eine der Hauptaufgaben des Gerichts ist die Gewährleistung der Gleichbehandlung von Personen vor dem Gesetz." Das Verbot der Homo-Ehe verstoße gegen den in der Verfassung festgeschriebenen Schutz der Gleichheit, der "wesentlich für eine freie Gesellschaft" sei, befand Richter Orlando Garcia.



Bevor Homosexuelle sich in Texas trauen lassen können, muss allerdings noch ein höherrangiges Gericht über die Frage entscheiden.

Erst vor zwei Wochen hatte der amerikanische Justizminister Eric Holder gleichgeschlechtliche Paare im US-Justizwesen traditionellen Ehen gleichgestellt. Holder folgte damit einem Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs der USA, in dem die Definition aus dem Eherecht gestrichen wurde, die Ehe als Bund von Mann und Frau festzulegen.