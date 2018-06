Es war ein heißer Sommertag im Juli. Ich lag lesend und schwitzend mit ein paar Freunden am Pfäffikersee im Kanton Zürich. Als ich von meinem Buch aufschaute, traute ich meinen Augen nicht:

Eine Gruppe betrunkener, badebehoster Männer trieb einen schwarzen Mann in einem Bastrock die Böschung hinunter. Alle waren bester Laune. Ich rieb mir die Augen. Als die Gruppe näher kam, erkannte ich, dass der schwarze Mann ein weißer Mann war, den man angemalt hatte. Da kamen die Männer auch schon auf uns zu. Es handelte sich um eines der widerlichsten Rituale des Abendlandes: einen Junggesellenabschied. Der angemalte Mann war offensichtlich der Bräutigam.

Einer seiner Begleiter fragte die Frauen in unserer Runde, ob die "Weiber" nicht Lust hätten den "Neger" zu bestrafen. Die Frauen waren völlig überfordert und empörten sich über die Bezeichnung als "Weiber". Der Mann solle mal seine Sprache überdenken und sich verpissen. Kurzerhand wurden wir als Zecken beschimpft, und der Tross zog zur nächsten Gruppe von Badegästen weiter.

Ich versuchte meine Freunde davon zu überzeugen, dass die sexistische Sprache ja wohl noch nicht das Schlimmste an der ganzen Situation gewesen war. Nur langsam wurde uns klar, was die jungen Männer sich dort leisteten, indem sie einen Mann schwarz anmalten und als Neger bezeichneten, wenn auch nur im Scherz. Die Frauen beschlossen daraufhin, den angemalten Bräutigam in den See zu werfen. Im Nachhinein denke ich, das wäre vielleicht die bessere Idee gewesen. Stattdessen überzeugte ich sie aber davon, auf Vernunft zu setzen und den Jungs zu erklären, dass es einfach dämlich und falsch sei, wie sie sich aufführten.

Wir stellten sie zur Rede. Zuerst wurden wir noch einmal als Hippies und Zecken beschimpft, dann aber kam es zu einer echten Diskussion. Ich erklärte, dass man ihr Spiel sehr leicht als rassistisch und menschenverachtend interpretieren könnte. Mir wurde entgegnet, ich sei der Rassist, da ich ihren Scherz so deuten würde und keinen Humor verstünde. Überhaupt sei der Bräutigam ein Insider, nämlich Südafrikaner.

Wie bitte? Südafrika, wo bis 1994 die Apartheid herrschte? Gerade als Südafrikaner könne man doch ein bisschen mehr Sensibilität erwarten, sagte ich. Ihre Inszenierung liefe ungefähr auf dasselbe hinaus, als würde man jemandem einen langen Bart und eine Hakennase ankleben, einen gelben Stern anheften und ihn durch Zürichs Vororte treiben. Heute finde ich den Vergleich nicht mehr besonders glücklich, aber in der damaligen Situation wurde er sofort verstanden. Der Bräutigam beschloss, sich die Farbe abzuwaschen. Die gute Laune war allerdings hin.

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Ich habe anschließend noch lange über das Erlebnis nachgedacht. War ich humorlos gewesen? Oder war sogar ich der Rassist? Denn diese Jungs waren ja keine Rassisten im klassischen Sinne. Sie wussten einfach nicht, was sie da taten. Für sie war es nur ein Spaß, für mich hingegen symbolisierte ihre Aufführung die Unterdrückung eines Teils der Menschheit. Die Dummheit des weißen Mannes kulminierte in diesem einen Punkt.

Heute glaube ich, ich habe grundsätzlich richtig gehandelt. Was dort aufgeführt wurde, war ein Beispiel für den alltäglichen Rassismus in Europa. Ein Vorwurf, der übrigens auch Markus Lanz und Dieter Hallervorden gilt. Es gibt einfach bestimmte Symbole und Praktiken, über die wir uns als Weiße keine Deutungshoheit anmaßen dürfen.