Der Drogenboss Joaquín Guzmán, Chef des sogenannten Sinaloa-Kartells, ist festgenommen worden. Er wurde in der mexikanischen Küstenstadt Mazatlán unter Beteiligung der US-Antidrogenbehörde Dea gefasst, bestätigten US-Sicherheitskreise. Guzmán war der meistgesuchte Drogenboss in Mexiko und den USA. Seit 2001 war er auf der Flucht.

In den USA war auf Guzmáns Ergreifung ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar (3,8 Millionen Euro) ausgesetzt, die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft hatte eine Belohnung von 30 Millionen Pesos (1,6 Millionen Euro) ausgelobt. Den Angaben zufolge wurde Guzmán am frühen Morgen in einer touristischen Anlage des nordwestlichen Badeorts Mazatlán festgenommen. Einen Schusswechsel gab es offenbar nicht.

"El Chapo" (der Kleine), wie Guzmán genannt wird, war im Jahr 1983 schon einmal in Guatemala gefasst und in ein mexikanisches Hochsicherheitsgefängnis gebracht worden. Von dort gelang ihm 18 Jahre später aber die Flucht. Seitdem lebte er im Untergrund.



Das Magazin Forbes hatte Guzmán als einen der mächtigsten Gangster der Welt eingestuft. Das Sinaloa-Kartell kontrolliert weite Teile des Drogengeschäfts in Mexiko. Mit konkurrierenden Banden liefert es sich Kämpfe um die Vormacht im Rauschgiftexport in die USA. Dabei wurden seit Ende 2006 mehr als 77.000 Menschen getötet.