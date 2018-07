Im Mordprozess um den britischen Soldaten Lee Rigby hat ein Londoner Gericht die beiden Täter zu langen Haftstrafen verurteilt. Der 29-jährige Haupttäter Michael Adebolajo muss lebenslang ins Gefängnis, sein 22-jähriger Komplize Michael Adebowale soll für mindestens 45 Jahre hinter Gitter.

Nach dem Urteilsspruch gingen die beiden Männer mit wüsten Beschimpfungen auf den Richter los. Die beiden waren bereits im vergangenen Dezember wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Über das Strafmaß musste jedoch noch ein Richter entscheiden.

Die Verurteilten hatten Rigby nach Feststellung des Gerichts am 22. Mai 2013 nahe seiner Kaserne in London angefahren und anschließend mit Messern und einem Fleischerbeil zu Tode gehackt. Die Täter filmten das Verbrechen mit ihren Handykameras vor den Augen zahlreicher Passanten.

Die zum Islam konvertierten Briten nigerianischer Abstammung hatten sich im Prozess als "Soldaten Allahs" bezeichnet und auf nicht schuldig plädiert. Adebolajo hatte die Tötung eingestanden, behauptete aber, es sei kein Mord, weil er in einem Heiligen Krieg kämpfe und Vergeltung übe für die Tötung von Muslimen durch britische Soldaten.

Rechtsextreme nutzten Mordprozess für ihre Zwecke

Der 25-jährige Rigby hatte als Soldat unter anderem in Afghanistan gedient, allerdings wurde er wohl nur zufällig Opfer des Angriffs. An seiner Beerdigung in Bury im Nordwesten Englands nahmen Tausende Menschen teil, unter ihnen auch Premierminister David Cameron.



Die beiden Täter stammen laut Medienberichten aus christlichen Familien, konvertierten als Jugendliche aber zum Islam und wurden radikal. Der islamistische Prediger Anjem Choudary sagte nach der Tat, Adebolajo sei regelmäßig zu Treffen seiner inzwischen verbotenen Gruppierung Al-Muhajiroun gekommen, später habe er jedoch den Kontakt verloren. Berichten zufolge fiel Adebolajo vor der Tat in einer Moschee mit extremistischen Reden auf und verteilte im Londoner Stadtteil Woolwich Flugblätter.

Nach dem Mord an Rigby hatten rechtsextreme Gruppen wie die British National Party und die English Defence League Demonstrationen organisiert, bei denen es wiederholt Konfrontationen mit antifaschistischen Gegendemonstranten gab. Muslimische Gruppen registrierten nach der Tat einen starken Anstieg verbaler und tätlicher Angriffe auf Muslime und islamische Einrichtungen. Die Familie von Adebolajo ihrerseits klagte, er sei im Gefängnis misshandelt worden. Wegen des Vorfalls wurden fünf Wächter suspendiert.