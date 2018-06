"Das sind deine Spiele" steht auf der Verpackung des Apfelsafts, den ich mir im Supermarkt gekauft habe. Es war der günstigste. Seit Beginn meines Studienjahres in Sankt Petersburg werde ich dauernd gefragt: "Na, bist du auch schon im Sotschi-Fieber?" Ich kann nur noch müde lächeln.

Offiziell sind die Olympischen Winterspiele von Sotschi ein Projekt für ganz Russland. Wessen Spiele es wirklich sind, wird in Russland heiß diskutiert. Viele Menschen fühlen sich jedenfalls nicht angesprochen.

"Warum haben die Kinder hier dauernd diese hässlichen Hasenmützen auf dem Kopf?", fragt mich ein russischer Freund. Dass der Hase eines der "gewählten" Maskottchen für die Winterspiele ist, wusste er nicht. Wann sie beginnen, wusste er auch nicht.

Im Oktober sollte das olympische Feuer, das durchs ganze Land getragen wird, auch in Sankt Petersburg ankommen. So gingen jedenfalls die Gerüchte. Mit zwei deutschen Freundinnen wollte ich mir das ansehen. Eine hatte gehört, es solle am nächsten Sonntag so weit sein. Ein anderer Bekannter hatte in der Metro aufgeschnappt, die Show beginne um 19 Uhr. Allerdings konnten wir weder Plakate in der Stadt noch Ankündigungen im Internet finden.

An besagtem Sonntag trafen wir uns dann um Punkt sieben am Platz vor der Ermitage. Hier hatte man einige Tage zuvor begonnen, eine Bühne aufzubauen, deshalb gingen wir davon aus, dass wir dort richtig sein würden. Waren wir auch. Das Feuer war leider schon entzündet, aber von Weitem konnten wir sehen, dass sich auf der anderen Seite des Platzes Leute tummelten. Wir kämpften uns durch die Menge und fanden uns vor einem Coca-Cola-Truck wieder. Hier wurden kostenlos kleine leuchtende Plastikfläschchen als Werbegeschenke verteilt. Die Leute waren verrückt danach.

Wir machten uns nicht die Mühe, ein Fläschchen zu erkämpfen, und wandten uns der Bühne zu. Dort standen deutlich weniger Menschen als vor dem Coca-Cola-Truck. Aus riesigen Boxen dröhnte Musik. Mehr oder weniger bekannte Sänger der Stadt sangen, wie alle gemeinsam die Winterspiele gewinnen könnten, "für unsere Heimat Russland". Vor der Bühne war eine Eisfläche angelegt, auf der Eiskunstläufer ihr Können zeigten. Ununterbrochen wurde die russische Fahne geschwenkt.

Während auf der Bühne gejubelt, geschrien und getanzt wurde, war die Stimmung bei den Zuschauern eher mäßig. Gelangweilt schauten sie sich einige Minuten das skurrile Spektakel an, machten schnell ein oder zwei Fotos, stellten sie auf Facebook und gingen weiter.

Zwei Stunden später lief die Show immer noch, aber der Platz war leer. Dem Coca-Cola-Truck waren die leuchtenden Fläschchen ausgegangen.