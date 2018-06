Die Staatsanwaltschaft Hannover hat ihre Ermittlungen gegen den SPD-Politiker Sebastian Edathy verteidigt. "Aus unserer Sicht ist das alles rechtsstaatlich abgelaufen", teilte Sprecherin Kathrin Söfke ZEIT ONLINE mit. Bei Beantragung eines Durchsuchungsbeschlusses "liegt immer ein Anfangsverdacht für eine Straftat vor".



Zu Details der Ermittlungen oder den Vorwürfen äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht. "Die Ermittlungen dauern an und laufen mit Hochdruck", sagte Söfke. Edathy stehe es selbstverständlich frei, Rechtsmittel einzulegen und die Rechtmäßigkeit des Beschlusses überprüfen zu lassen.

Edathy hatte zuvor die Staatsanwaltschaft wegen ihrer Ermittlungen gegen ihn kritisiert. "Nach mir vorliegenden Informationen wirft mir die Staatsanwaltschaft ausdrücklich kein strafbares Verhalten vor", sagte Edathy Spiegel Online. "Die Durchsuchungen waren nicht nur unverhältnismäßig, sondern stehen im Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen. Ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft demnächst einräumt, dass die Vorwürfe gegenstandslos sind", sagte er.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Polizei die Wohnung und die Büroräume des SPD-Politikers sowohl in seinem Wahlkreis Niedersachsen als auch in Berlin durchsucht hat, dort Beweismaterial gesichtet und sichergestellt hat. Staatsanwältin Söfker bestätigte zudem, dass ihre Behörde gegen den 44-Jährigen ermittelt.

Justizministerin verlangt Erklärung

Die niedersächsische Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz (Grüne) fordert die Staatsanwaltschaft zu einer Erklärung auf, wie Fotos aus Durchsuchungen bei SPD-Politiker Sebastian Edathy in die Öffentlichkeit gelangen konnten. "Ermittlungsmaßnahmen und insbesondere Wohnungsdurchsuchungen gehören zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und zum Schutze der laufenden Ermittlungen nicht ins Rampenlicht der Öffentlichkeit", sagte ein Sprecher.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft hatte am Dienstagabend in den tagesthemen der ARD erklärt: "Die Staatsanwaltschaft Hannover führt seit gestern ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy."



Strafverfolgungsbehörden sind zu Ermittlungen verpflichtet, wenn ein Anfangsverdacht besteht. Zur Eröffnung eines solchen Ermittlungsverfahrens braucht es Beweise oder Indizien, dass jemand eine Straftat begangen hat. Nach Paragraf 160 der Strafprozessordnung hat die Staatsanwaltschaft dann "nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln".

"Behauptung ist unwahr"

Warum genau ermittelt wird, ist offiziell noch unbekannt. Edathy hatte den Vorwurf des Besitzes von Kinderpornografie am Dienstag zurückgewiesen. "Die öffentliche Behauptung, ich befände mich im Besitz kinderpornografischer Schriften bzw. hätte mir diese verschafft, ist unwahr", heißt in einer Erklärung, die Edathy auf seiner Facebookseite veröffentlicht hatte. "Ich gehe davon aus, dass die Unschuldsvermutung auch für mich gilt. Ein strafbares Verhalten liegt nicht vor."

Edathy hatte am Freitag nach 15 Jahren im Bundestag sein Mandat niedergelegt. Er hatte dafür gesundheitliche Gründe angegeben, die Vorwürfe wurden erst Dienstag bekannt.



In der Regel erwirkt die Staatsanwaltschaft erst dann einen Durchsuchungsbeschluss, wenn ein begründeter Anfangsverdacht auf ein strafrechtliches Delikt besteht. Bevor die Behörden gegen einen Bundestagsabgeordneten, der Immunität gegen Strafverfolgung genießt, förmlich ermitteln und seine Räumlichkeiten durchsuchen können, muss dessen Immunität vom Parlament aufgehoben werden – oder der Politiker muss seinerseits auf sein Mandat verzichten.