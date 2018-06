Es können noch Wochen vergehen, bis Uli Hoeneß hinter Gittern sitzt. Wochen, in denen er sich auf seine Strafe vorbereiten kann. Auf Gitterstäbe vor den Fenstern und blaue Einheitskleidung, auf reglementierte Hofgänge und Essenszeiten. Die Frage ist nur: Kann ein Mensch sich vorbereiten auf den Moment, wenn die Zellentür sich zum ersten Mal hinter ihm schließt?

Georg W. (Name von der Redaktion geändert) hat es nicht geschafft. Als das Augsburger Landgericht ihn 2007 wegen Urkundenfälschung und falschen Steuerbescheiden zu zwölf Monaten Haft ohne Bewährung verurteilte, brach für ihn eine Welt zusammen. Den Urteilsspruch des Richters vernahm W. wie in Trance. Da war nur noch eine große Leere. Und dann völliges Unverständnis: "Ich habe ja als Wirtschaftsbetrüger nichts Schlimmes gemacht: Ich habe keine Bank überfallen, niemanden vergewaltigt oder umgebracht. Für mich war das vollkommen unglaubwürdig, dass ich in den Knast sollte."

Hinzu kam, dass W. – ebenso wie Hoeneß – nach der Urteilsverkündung erst mal wieder nach Hause fahren durfte. Das Urteil wurde eine Woche später rechtskräftig, dann bekam er einen Brief: Er habe sich innerhalb der nächsten Wochen einzufinden in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech. Eine genaue Frist war gesetzt, mit Datum und Uhrzeit.

W. verbrachte die letzten Tage in Freiheit mit seiner Familie. Er war frisch verheiratet, sein Sohn war gerade sieben Monate alt. W. sagt, er hätte die Zeit nutzen sollen, um sich mental auf den Freiheitsentzug vorzubereiten. Doch je mehr Tage verstrichen, umso mehr erschien ihm alles nur noch wie ein böser Traum. Schließlich war er sich sicher: "Ich hab nichts Schlimmes getan. Also komm ich auch nicht in den Knast."



Plötzlich standen die Polizisten vor der Tür

Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag habe er gewartet, sagt W. Dann standen Zivilpolizisten mit dem Haftbefehl vor der Tür, und es musste schnell gehen: Das Notwendigste durfte er einpacken – den Ehering, ein Bild von der Familie. In der JVA musste er sich komplett entkleiden, bekam blaue Arbeitskleidung und grüne Hemden überreicht und die Zellentür ging zu. "Dann merkst du, dass du nichts mehr Wert bist."

In der JVA Landsberg kommt jeder Häftling in der Regel erst einmal in den geschlossenen Vollzug. In den ersten ein bis zwei Wochen werden neue Häftlinge in einem kleinen Haus untergebracht, abgeschottet vom Haupthaus. W. nennt das den Zugang. Dort gibt es Drei-Mann- und Vier-Mann-Zellen mit Blick auf die Hauptstraße. W. berichtet, er hatte einmal am Tag eine Stunde Ausgang, am Nachmittag durfte er duschen. In den ersten Wochen gibt es kein Fernsehen und kein Radio auf der Zelle. W. ist sich sicher: "Das wird für Hoeneß das Grausamste sein, was er jemals erlebt hat."

"Da sitzen Menschen, die könnten dein Anwalt und Bankberater sein"

In der Regel ziehen die Häftlinge nach dieser Eingewöhnungsphase ins Haupthaus um. Dort gibt es zwar auch Einzelzellen – die bekommen laut W. aber nur auserwählte Häftlinge, die "das Glück haben, einen Hausmeisterjob oder eine Arbeit auf der Krankenstation zu ergattern". Insgesamt sei die JVA Landsberg für die Insassen "relativ gut gebaut", sagt W. Was er meint: Es ist nicht so schlimm, wie das, was man sich über Stadelheim erzählt. In Landsberg sitzen nicht die ganz harten Jungs, sondern Männer, die zum ersten Mal verurteilt wurden.

Das sind Menschen, "die könnten dein Anwalt oder dein Bankberater sein". Zu seiner Zeit habe es viele Anwälte und Steuerberater gegeben, einmal teilte er die Zelle mit einem Arzt, einmal mit einem BMW-Manager. Heiratsschwindler und Drogenkriminelle, die sogenannten BtMG-Fälle habe es ebenfalls viele gegeben. Auch ein Prominenter war unter den Häftlingen: Der Sohn des Präsidenten von 1860 München. Im oberen Stockwerk saßen auch Pädophile, aber mit denen hatte W. keinen Kontakt.