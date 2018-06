China hat weitere Schiffe auf die Suche nach möglichen Wrackteilen der verschollenen Boeing-Maschine der Malaysia Airlines geschickt. Der Eisbrecher Xuelong (Schneedrache) fülle in Australien seinen Proviant auf und fahre dann in den südlichen Indischen Ozean, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Drei Schiffe der chinesischen Marine sind bereits unterwegs und zwei Rettungsschiffe sollen bald in See stechen.

Die Schiffe suchen nach Objekten, die australische Geheimdienst-Experten auf Satellitenbildern als mögliche Bruchstücke eines Flugzeugs eingestuft hatten. Ein Teil des Treibguts soll 24 Meter lang sein, das zweite 5 Meter. Schlechtes Wetter machte die Suche nach möglichen Wrackteilen der verschollenen Malaysia-Airlines-Maschine jedoch schwierig, wie die Seesicherheitsbehörde Amsa berichtete, die die Suche koordiniert.

Zuvor hatte sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in die australische Suchaktion eingeschaltet. "Seit der Kontakt zu dem Flugzeug abgebrochen ist, sind unsere Herzen mit den Menschen aus verschiedenen Ländern an Bord", sagte Xi dem australischen Ministerpräsidenten Tony Abbott. Mehr als 150 der 239 Insassen des verschollenen Flugzeugs sind Chinesen.



Tony Abbott: "Könnte sich auch um einen Container handeln"

Der australische Premierminister Tony Abbott versprach, mit höchstem Einsatz nach möglichen Trümmern zu suchen. "Wir haben alles, was wir haben, auf die Gegend konzentriert, um herauszufinden, was es mit diesen Trümmern auf sich hat", sagte er. Er räumte aber auch ein, dass es sich bei den beiden auf Satellitenfotos entdeckten Objekten im Indischen Ozean auf halbem Weg zwischen Australien und der Antarktis "auch um einen Container handeln kann, der von einem Schiff gefallen ist. Wir wissen es nur nicht".

Die Maschine der Malaysia Airlines war am 8. März auf dem Flug von Kuala Lumpur nach Peking verschwunden.