Nach dem Ebola-Ausbruch im westafrikanischen Guinea sind die ersten Fälle in der Hauptstadt Conakry registriert worden. Vier Erkrankungen wurden in der Zwei-Millionen-Stadt nachgewiesen, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Berufung auf das Gesundheitsministerium des Landes mit. Die Betroffenen seien umgehend in Isolierstationen gebracht worden. Ein weiterer Patient starb, ohne dass seine Erkrankung in einem Labor geprüft werden konnte.



Der gefährliche und hochansteckende Ebola-Erreger war vor etwa sechs Wochen im Süden Guineas ausgebrochen, seitdem sind 66 Menschen an der Erkrankung gestorben. Mittlerweile ist die Zahl der mutmaßlichen und bestätigten Ebola-Fälle auf 103 gestiegen. Auch in Liberia und Sierra Leone gab es erste Ebola-Fälle.

Das Ebola-Virus tritt bislang nur in Afrika auf. Es wird durch Blut und andere Körperflüssigkeiten übertragen, Infizierte leiden an Durchfall, Erbrechen, inneren Blutungen und Fieber. Meistens verläuft die Krankheit tödlich, die Sterblichkeit ist dabei abhängig vom Erregerstrang. Bis heute gibt es keine Impfung oder Therapie gegen das Virus.

Fakten zu Ebola Wie ansteckend ist Ebola? Der Ebolaerreger wird durch Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Urin sowie Schweiß und Tränenflüssigkeit übertragen. Mediziner sprechen von einer Schmierinfektion. Allerdings kann sich das Virus erst von Mensch zu Mensch verbreiten, sobald Infizierte erste Krankheitssymptome zeigen. Bis dies geschieht, kann es bis zu drei Wochen dauern. Ein Erkrankter infiziert im Durchschnitt bis zu zwei weitere Personen. Die Krankheit verbreitet sich damit langsamer als etwa Masern. In der ersten Phase des Krankheitsausbruchs ähnelt Ebola einer Grippe. Die Erkrankten haben hohes Fieber, Durchfall und Erbrechen, zudem klagen sie über Muskelschmerzen. Im späteren Krankheitsverlauf kommt es häufig zu inneren Blutungen bis hin zum Organversagen, was zum Tode führen kann. Je nach Ebolatyp – es gibt fünf verschiedene Virusspezies – sterben zwischen 60 und 90 Prozent der Betroffenen. Behandlung und Impfstoffe Der Erreger wird mit einer Blutuntersuchung nachgewiesen. Dafür braucht es jedoch spezialisierte Labors. Bislang existiert kein Gegenmittel, Ärzte können bloß die Symptome lindern. Sie versuchen zum Beispiel, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, die Nieren zu entlasten und zusätzliche bakterielle Infekte mit Antibiotika zu bekämpfen. An Medikamenten, die spezifisch gegen das Virus wirken, arbeiten Forscher derzeit intensiv. Wo kommt das Virus her? Benannt ist das Ebolavirus nach einem Fluss im Kongo, wo es 1976 zum ersten überlieferten Ausbruch kam. Beim ersten Ausbruch infizierten sich 318 Menschen, 280 starben. Im selben Jahr trat die Erkrankung im benachbarten Sudan auf: Dort starben 151 von 284 Patienten. Dass das Ebolavirus bereits früher im ehemaligen Zaire existierte, zeigte sich 1977. Damals konnte der Erreger im toten Körper eines Arztes nachgewiesen werden, der fünf Jahre zuvor an einer rätselhaften Fiebererkrankung gestorben war, nachdem er die Leiche eines jungen Mannes obduziert und sich dabei am Finger verletzt hatte. Im Jahr 2013 entwickelte sich in den westafrikanischen Ländern Guinea, Liberia und Sierra Leone der bisher größte Ebolaausbruch. 11.310 Menschen starben in den folgenden Monaten, fast 29.000 infizierten sich.

Bei der jüngsten Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo waren im November 2012 nach Regierungsangaben 62 Menschen infiziert worden, 34 von ihnen starben.