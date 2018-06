Die Suche nach der verschollenen Passagiermaschine der Malaysia Airlines ist auf das vermutliche Absturzgebiet im südlichen Indischen Ozean reduziert worden. Dennoch rechnen die Suchmannschaften nicht mit einem schnellen Ergebnis; die Gegend ist immer noch mehr als vier Mal so groß wie Deutschland. Der australische Vize-Militärchef Mark Binskin sagte: "Wir suchen nicht nach einer Nadel im Heuhaufen, wir versuchen immer noch festzulegen, wo der Heuhaufen ist." Auch musste die Suche nach Wrackteilen wegen des schlechten Wetters ausgesetzt werden. Bislang wurde kein Teil der am 8. März verschwundenen Boeing 777 geborgen.

Der malaysische Ministerpräsident Najib Razak hatte am Montag auf Basis neuer Satellitendaten erklärt, die Maschine habe zuletzt westlich der australischen Stadt Perth ein Signal gesendet, weitab von jeder Landemöglichkeit. Allerdings konnte dadurch noch nicht der genaue Absturzort festgelegt werden. Experten versuchten nun aufgrund der Daten, festzulegen, wann das letzte Signal der Maschine registriert wurde, sagte der malaysische Verteidigungsminister Hishammuddin Hussein.

Hussein sagte, die Suche in dem nördlichen Flugkorridor von Malaysia bis Zentralasien sei aufgegeben worden, ebenso im nördlichen Teil des südlichen Korridors, der bis zur Antarktis reicht. Damit bleiben nur 20 Prozent des ursprünglichen Suchgebiets übrig, das sind aber immer noch 1,6 Millionen Quadratkilometer.

Viele Fragen weiter ungeklärt

Unbeantwortet bleibt während der vermutlich langwierigen Suche nach dem Wrack die Frage, warum die Maschine auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking ihren Kurs komplett änderte und bis zum vermuteten Absturz in die entgegengesetzte Richtung in einen der abgelegensten Teile des Indischen Ozeans flog. "Wir wissen nicht warum. Wir wissen nicht wie. Wir wissen nicht, wie diese schreckliche Tragödie passierte", sagte der Vorstandsvorsitzende von Malaysia Airlines, Jauhari Yahya. Als mögliche Szenarien gelten eine Flugzeugentführung, Sabotage oder mechanische Probleme.

Die Bekanntgabe, dass die Maschine abgestürzt sei, löste bei vielen Angehörigen der 239 Insassen – 153 von ihnen waren Chinesen – Entrüstung aus. Weil noch keine Wrackteile gefunden wurden, wollten viele diese Schlussfolgerung nicht wahrhaben. Fast 100 Angehörige zogen am Dienstag vor die malaysischen Botschaft in Peking und versuchten das Tor zu durchbrechen, dabei skandierten sie "Lügner".

Der chinesische Präsident Xi Jinping beauftragte einen Sondergesandten, den ranghohen Diplomaten Zhang Yesui, nach Kuala Lumpur zu reisen und sich des Falls anzunehmen. Vizeaußenminister Xie Hangsheng verlangte Aufklärung darüber, wie Najib zu dem Schluss komme, dass das Flugzeug abgestürzt sei, und forderte die zugrundeliegenden Satellitendaten, um sich selbst ein Urteil bilden zu können.

Keine Zweifel am Absturz der Maschine

Der Verwaltungsratschef von Malaysia Airlines, Mohammed Nor Mohammed Yusof, sagte, obwohl kein Wrack gefunden worden sei, gebe es keinen Zweifel daran, dass das Flugzeug abgestürzt sei. "Durch die uns zur Verfügung gestellten Beweise und durch rationale Schlussfolgerung können wir nur zu einem Ergebnis kommen: Malaysia Airlines muss das Flugzeug für verloren erklären und in weiterer Folge auch die Menschen an Bord", sagte er.

Mehrere Länder haben spezielle Ausrüstung zur Suche nach dem Flugschreiber in den südlichen Indischen Ozean entsandt. Durch diese sogenannte Blackbox könnten die Umstände des Absturzes geklärt werden. Allerdings ist das Meer in der Region bis zu 7.000 Meter tief. Bei einer 2009 im Atlantik abgestürzten Air-France-Maschine dauerte es zwei Jahre, die Blackbox zu finden. Und das, obwohl damals binnen Tagen klar war, wo das Flugzeug abgestürzt war.