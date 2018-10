Während der Suche nach der verschollenen Passagiermaschine vor der Küste Vietnams richtet sich das Augenmerk der Ermittler nun auf mehrere verdächtige Passagiere. Derzeit werde geprüft, wie bis zu vier Personen mit zweifelhaften Identitäten an Bord der Boeing 777 gelangen konnten, teilte der malaysische Transportminister Hishammuddin Hussein mit. Zuvor hatte es geheißen, dass offenbar zwei Personen mit gestohlenen Ausweisen an Bord gelangt waren.

Mit 239 Menschen an Bord war die Maschine der Malaysia Airlines auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking, als am Samstagmorgen eine Stunde nach dem Start der Radar- und Funkkontakt abbrach. Der Vorfall gibt Ermittlern Rätsel auf: Das Wetter war gut, die Maschine bereits in Reiseflughöhe und die erfahrenen Piloten setzten keinen Notruf ab.

"Wir prüfen alle Möglichkeiten", erklärte Transportminister Hussein weiter. Die Ermittler gingen derzeit vier Personen mit verdächtigen Identitäten nach. "Wir wollen aber nicht nur die vier ins Visier nehmen, sondern prüfen auch die ganze Passagierliste", fügte er hinzu. Die Geheimdienste und Anti-Terror-Einheiten des Landes sowie "relevanter" Drittstaaten wie der USA seien eingeschaltet worden. Den Angaben zufolge schalteten sich FBI-Ermittler ein.

Anzeichen für Wendemanöver

Militärischen Radaraufzeichnungen zufolge könnte das Flugzeug vor seinem Verschwinden umgekehrt sein. Der malaysische Luftwaffenchef Rodzali Daud sagte, dass es dafür Anzeichen gebe. Die Behörden seien dabei, die möglichen Gründe dafür zu untersuchen. Der Geschäftsführer der Fluggesellschaft sagte dazu, der Pilot hätte die Gesellschaft und die Luftverkehrsüberwachung vermutlich informiert, wenn er gewendet hätte. Die Mitarbeiter hätten aber keinen solchen Notruf erhalten.



Von der Boeing 777 fehlt weiter jede Spur. Am Sonntag durchkämmte eine internationale Flotte aus Flugzeugen und Schiffen die Gewässer zwischen Vietnam und Malaysia. In der näheren Umgebung zweier am Vortag entdeckter Ölteppiche wurde jedoch zunächst kein Wrack gesichtet, wie der vietnamesische Vizetransportminister Pham Quy Tieu mitteilte. Die Suche gehe jedoch weiter.

Ein Vertreter der chinesischen zivilen Luftfahrtbehörde, Li Jiaxiang, sagte, im Wasser seien Trümmer entdeckt worden. Ob sie vom Flugzeug stammen, sei jedoch unklar.

An Bord der Maschine befanden sich laut Fluggesellschaft 152 Chinesen und 38 Malaysier, darüber hinaus Passagiere aus Indonesien, Australien, Frankreich, den USA, Neuseeland, der Ukraine, Kanada, Russland, Taiwan und den Niederlanden.