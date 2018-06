Völlig neue Suchgebiete und offizielle Ermittlungen wegen Sabotage, Entführung und Terrorismus – die Suche nach der vermissten malaysischen Passagiermaschine hat am Wochenende eine neue Wende genommen. Die Ermittlungen nach dem Verschwinden des Flugzeugs konzentrieren sich mittlerweile auf die Besatzung und die Passagiere.



Malaysias Polizei ermittele nun offiziell wegen Entführung, Sabotage und Terrorismus, sagte Polizeichef Khalid Abu Bakar. Die Suche wurde stark ausgeweitet, nachdem die Behörden davon ausgehen, dass jemand an Bord der Boeing 777-200 absichtlich die Kommunikationssysteme abgeschaltet und eine radikale Kurswende zurück nach Westen gemacht hat. An der beispiellosen Suche sind nun rund 25 Länder beteiligt. Flug MH370 war am 8. März kurz nach dem Start in Kuala Lumpur vom Radar verschwunden.



Nach den neuen Erkenntnissen flog das Flugzeug mit 239 Menschen an Bord noch sieben Stunden entweder nach Norden über Nordthailand in Richtung Kasachstan und Turkmenistan oder in den südlichen Indischen Ozean weiter. Zuvor wurden offenbar absichtlich zwei Kommunikationssysteme abgestellt.

"Über Land gibt es eigentlich überall Radarabdeckung"

Das malaysische Transportministerium hat inzwischen seine Suche auf die beiden möglichen Korridore fokussiert und Kontakt mit angrenzenden Ländern aufgenommen. Flugexperten halten es allerdings übereinstimmend kaum für möglich, dass eine Boeing 777-200 unentdeckt über hochmilitarisierte Zonen wie die indisch-pakistanische Grenze fliegen könnte. "Über Land gibt es eigentlich überall Radarabdeckung", sagte Jörg Handwerg von der Vereinigung Cockpit.



Auch der chinesische Luftfahrtexperte Zhang Qihuai sagte, er gehe weiter davon aus, dass das Flugzeug abgestürzt sei. Das Militär vor Ort hätte über dem Festland jedes fliegende Objekt "zu 100 Prozent erfasst". In US-Ermittlerkreisen hieß es, dem Flugzeug könnte über dem Indischen Ozean der Treibstoff ausgegangen sein. Nach Angaben von Malaysian Airlines hatte die Maschine genug Treibstoff, um bis zu acht Stunden in der Luft zu bleiben.



Sollte die Boeing tatsächlich in den Indischen Ozean gestürzt sein, dürfte es schwierig werden, Wrackteile zu finden. An der Oberfläche herrschen starke Strömungen, die Trümmer binnen Stunden viele Kilometer mitreißen können. Das Meer ist dort mehr als 7.000 Meter tief.



Indien stoppte inzwischen die Suche nach der vermissten Maschine durch Marine und Küstenwache. Man warte darauf, dass die malaysische Regierung das Suchgebiet neu eingrenze, sagte der Leiter der Suchaktion, Harmit Singh.

Hausdurchsuchungen bei Pilot und Co-Pilot



Es würden nun Lebensumstände und Kontakte der Besatzung, der Passagiere und der Techniker, die vor dem Abflug an der Maschine waren, noch einmal genauer untersucht, sagte Polizeichef Abu Bakar. Nicht alle Geheimdienste hätten diese Analysen für ihre Landsleute an Bord bereits abgeschlossen.



Polizisten durchsuchten am Samstag das Haus des 53 Jahre alten Piloten Zaharie Ahmad Shah in Kuala Lumpur und das des 27-jährigen Co-Piloten. "Die Beamten haben nach Material gesucht, das bei der Suche nach dem vermissten Flugzeug helfen könnte", sagte ein Polizist. Sie nahmen einen Flugsimulator mit, um ihn zu untersuchen. Auch Bodenpersonal, das Kontakt mit der Besatzung vor dem Start von Flug MH370 hatte, wurde vernommen, sagte eine Polizeibeamter in Kuala Lumpur.

Freunde nahmen den Piloten in Schutz. Er sei "ein fürsorglicher Mensch, ein Profi und ein engagierter Pilot", sagte sein Freund Peter Chong, ein Mitarbeiter eines malaysischen Oppositionsabgeordneten, der Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Der Pilot habe den Flugsimulator zu Hause gehabt, um seinen Spaß am Fliegen mit Freunden zu teilen. Chong wies alle Verdächtigungen zurück. "Das ist nicht gerecht, weil niemand weiß, was passiert ist."

Auch Khalid Abu Bakar warnte davor, aus den Aktionen voreilige Schlüsse zu ziehen. Beide Piloten hätten zudem keinen Antrag gestellt, zusammen in der Maschine von Malaysia Airlines eingesetzt zu werden. Dies spricht Experten zufolge gegen ein gezieltes Vorgehen der beiden Flugkapitäne.