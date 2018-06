Endlich! Endlich geht das Limburger Drama zu Ende, das die deutschen Gemüter wie kein anderer Kirchenskandal erhitzte, und doch auch unerträglich langweilte. Im vergangenen Herbst schon war klar geworden: Franz-Peter Tebartz-van Elst hatte in seinem Bistum einige eklatante Fehler begangen. Er hatte die Baukosten für den neuen Bischofssitz durch teils seltsame Umbauten überzogen. Und er hatte es versäumt, Mehrheiten für diesen Bau zu schaffen, also seine Katholiken, wie man heute sagt: "mitzunehmen".

Das führte zu einer bislang beispiellosen öffentlichen Bischofsschelte und einem heftigen Streit um die Zukunft des Bistums Limburg, aber im Kern ging es noch um etwas anderes: um die Zukunft des Bischofsamtes überhaupt. Wie mächtig, wie souverän, wie selbstherrlich darf ein Bischof heute entscheiden? Wie autoritär kann er sein Kirchenvolk führen, das an bürgerliche Freiheiten gewöhnt ist und mitwissen, mitsprechen, mitentscheiden will?



Leider wurde diese Debatte nur ansatzweise geführt. Die meisten Medien konzentrierten sich auf das Ausgraben immer neuer Vorwürfe gegen diesen einen Bischof. Die deutsche Bischofskonferenz beeilte sich, zu Tebartz auf Distanz zu gehen. Und so entstand der Eindruck, da gebe es ein schwarzes Schaf, das man nur aussortieren müsse, damit die Herde wieder einig sei.

Keine einvernehmliche Entscheidung

So einfach wird es nicht werden. Trotzdem ist es gut und richtig, wenn das schwarze Schaf, der verirrte Hirte Tebartz, nun nicht nach Limburg zurückkehrt. Denn das Vertrauen zwischen Bischof und Gemeinde war empfindlich gestört, und unter diesen Umständen, so steht es im katholischen Kirchenrecht, kann kein Bischof Bischof sein. Am heutigen Mittwoch wurde in Rom bekannt gegeben, dass der Papst das Rücktrittsgesuch des Bischofs Tebartz-van Elst angenommen hat.

Das klingt nach einer einvernehmlichen Entscheidung. Nach einer guten Lösung. Fast nach einem Happy End. Doch das täuscht. In den vergangenen Wochen hatte der Bischof noch voller Selbstbewusstsein erklärt, er werde natürlich nach Limburg zurückkehren. Aus seiner Sicht ist diese Sturheit nachvollziehbar. Denn die Bausummen, um die es ging, waren ja lächerlich im Vergleich zu anderen bundesrepublikanischen Problembaustellen wie dem Berliner Flughafen oder der Hamburger Elbphilharmonie. Und der Rumor des Limburger Kirchenvolkes musste dem konservativen Bischof mit seiner konservativen, also eher monarchischen Amtsvorstellung wie böswillige Blockade erscheinen.