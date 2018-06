Am wachsenden Wohlstand haben immer weniger Menschen teil, kritisiert der Paritätische Wohlfahrtsverband. In seinem Jahresgutachten 2014 wirft der Verband der Politik Passivität vor, die "bisweilen schon an sozialpolitische Ignoranz grenzt". Weder die politischen Maßnahmen von Schwarz-Gelb noch die von Schwarz-Rot hätten den Trend der wachsenden sozialen Spaltung bisher aufhalten können.



Mit 15,2 Prozent habe die Armutsquote ihren Höchststand erreicht. Erwerbslose (59,3 Prozent) und Alleinerziehende (41 Prozent) seien besonders armutsgefährdet, heißt es in der Studie. Niemals hätte es in Deutschland derart viel Privatvermögen gegeben wie heute, gleichzeitig aber auch nie so viele überschuldete Menschen. Jeder zehnte Erwachsene zähle zu Letztgenannten.



Das weitere Auseinanderdriften der Gesellschaft gefährde den sozialen Zusammenhalt in Deutschland, schreibt der Verband. Er fordert die Bundesregierung auf, einen sozialpolitischen Kurswechsel sowie eine andere Steuerpolitik in Angriff zu nehmen. Der Vorsitzende des Wohlfahrtsverbandes, Rolf Rosenbrock, sagte: "Wir brauchen eine entschlossene Politik der Arbeitsförderung und konkrete Maßnahmen gegen Armut und Ausgrenzung".

"Der Trend ist bedrohlich"

Die Ergebnisse des Gutachtens, das künftig einmal im Jahr vorgelegt werden soll, sind laut dem Verfasser der Studie alarmierend. "Hinter den volkswirtschaftlichen Erfolgsbilanzen verbirgt sich eine fortschreitende Spaltung der Gesellschaft. Immer größere Bevölkerungsgruppen werden sozial abgehängt, der Trend ist bedrohlich", sagte Joachim Rock.

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt es nach Einschätzung des Verbands immer weniger klassische sozialversicherungspflichtige Vollzeit-Jobs. Zwar habe es noch nie so viele Erwerbstätige gegeben, aber ebenfalls noch nie so viele prekäre Beschäftigungsverhältnisse, wie etwa Teilzeitbeschäftigungen oder sogenannte Mini-Jobs. "Gute Arbeit"– klassische sozialversicherungspflichtige Vollzeit-Jobs – werde immer seltener.



Außerdem stagniere die Zahl der Langzeitarbeitslosen trotz guter Wirtschaftslage auf hohem Niveau und auch die Armutsquote habe einen Höchststand erreicht. Im Jahr 2012 seien nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 15,2 Prozent der Bevölkerung einkommensarm oder von Armut bedroht gewesen. 2005 lag der Anteil noch bei 14,7 Prozent.

OSZE zieht andere Bilanz

Die Zahlen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OSZE) aus dem März relativieren die Aussagen des Paritätischen Gesamtverbands. "Deutschland, Österreich und die Schweiz stehen im internationalen Vergleich verschiedener Sozialindikatoren gut da", hieß es von der OSZE. Die verfügbaren Haushaltseinkommen seien in Deutschland in den ersten Jahren der Wirtschafts- und Finanzkrise (2007 bis 2010) stärker gewachsen als die Inflation.

Außerdem sei auch die Einkommensungleichheit in den drei Staaten geringer als im Schnitt der OSZE-Länder: Der Abstand zwischen den zehn Prozent der Bevölkerung mit dem geringsten und den zehn Prozent mit dem höchsten Einkommen sei in Deutschland mit dem Faktor 6,7 erheblich kleiner als im OSZE-Mittel (Faktor 9,5).