Napuli Langa hat sich eingerichtet in der Platane: Ein rote und eine weiße Decke mit Blumenmuster hängen in der Astgabel über ihr, an einer Schnur baumelt eine Plastikflasche mit Wasser. In gut vier Metern Höhe reckt sie eine Faust in die Höhe und ruft: "We will fight." Sofort sind "Napuli, Napuli"-Sprechchöre zu hören.

Seit fünf Tagen sitzt Napuli Langa in einer Baumkrone, um gegen die Räumung des Flüchtlingscamps auf dem Berliner Oranienplatz zu protestieren. Eine kleine Gruppe, in Sichtweite des Baumes, unterstützt sie. Jetzt, in der Nacht zum Sonntag, will die Polizei die Frau vom Baum holen. Ihren gesundheitlichen Zustand könne man nicht mehr verantworten, sagen Ärzte der Feuerwehr. Napuli Langa ist seit vier Tagen im Hungerstreik. Alles steht bereit, um auch die letzte Aktivistin vom Oranienplatz zu schaffen.

Drei orangefarbene Sprungtücher stehen um den Stamm der Platane, ein Dutzend Feuerwehrleute, Sanitäter und Polizisten stehen abseits. Ein paar tragen Sturmhauben. Wird gleich die Spezialeinheit zum Einsatz kommen, wenn Napuli Langa sich weigern sollte, herunterzukommen? "Das sind Erwägungen, die wir im Vorfeld nicht bekannt geben können", sagt Polizeisprecher Thomas Neuendorf, der ebenfalls vor Ort ist. "Wir hoffen, dass sie sich überreden lässt."



Sie fordert ein Bleiberecht für alle

Seit Tagen versucht die Polizei, die Sudanesin zum Herunterkommen zu bewegen. Napuli forderte, mit der Integrationssenatorin der Stadt, Dilek Kolat, zu sprechen. Die erklärte sich bereit, aber "nicht unter einem Baum". Kolat schlug eine nahe Kirche als möglichen Treffpunkt vor. Napuli Langa lehnte ab und beharrte auf der alten Forderung des Protestcamps: ein Bleiberecht für alle Flüchtlinge. "Nicht verhandelbar", kommentiert Polizeisprecher Neuendorf.

Im Oktober 2012 hatten Flüchtlinge das Camp auf dem Oranienplatz in Kreuzberg eingerichtet. Seitdem protestierten sie hier, sie wollten auf ihre schlechte Lage aufmerksam machen und forderten eine liberalere Einwanderungspolitik in Deutschland.



Schon bald war sie allein auf dem Baum

Monatelang hatte Integrationssenatorin Kolat zwischen Flüchtlingen und Senat vermittelt und eine Vereinbarung ausgehandelt. Die Stadt versprach Unterkunft und Einzelfallprüfung – im Gegenzug sollten die Flüchtlinge das Protestcamp freiwillig räumen. Nicht alle stimmten dieser Vereinbarung zu. Darunter Napuli Langa. Während andere Flüchtlinge mithalfen, das Camp niederzureißen, kletterte sie mit ein paar anderen auf einen Baum. Schon bald war sie dort allein.