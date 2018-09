In Italien wird erstmals ein Paar homosexueller Männer ins amtliche Eheregister eingetragen – obwohl in Italien bisher kein Gesetz dafür erlassen worden ist. Ein Gericht in Grosseto in der Toskana urteilte am Mittwoch, dass die 2012 in New York geschlossene Ehe eines 68-jährigen und eines 57-jährigen Italieners auch von den italienischen Behörden anerkannt werden müsse. Der Stadtverwaltung wurde aufgetragen, das Paar als verheiratet anzuerkennen.

"So etwas hat es hierzulande noch nicht gegeben", sagte der Senator Sergio Lo Giudice von der Demokratischen Partei. Fabrizio Marrazzo von der Schwulenvereinigung Gay Center sprach von einem "revolutionären Ereignis" und forderte eine politische Reaktion von Ministerpräsident Matteo Renzi.