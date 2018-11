Die New Yorker Polizei hat eine umstrittene Einheit aufgelöst, die mithilfe verdeckter Ermittler Muslime überwachte. Die Polizei gab bekannt, die von der Einheit übernommenen Ermittlungen könnten im Verdachtsfall ebenso durch direkten Kontakt der Beamten zu den betroffenen Gruppen übernommen werden. Dies habe sich bereits gezeigt. Mit dem Schritt setzte der neue New Yorker Polizeichef William Bratton ein erstes Zeichen.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio begrüßte die Auflösung der sogenannten Zone Assessment Unit, die zuvor Demographics Unit hieß und nach den Terroranschlägen vom 11. September gegründet wurde. "Diese Reform ist ein entscheidender Schritt zur Entspannung zwischen der Polizei und den gesellschaftlichen Gruppen, denen sie dient", sagte de Blasio, der im Januar als erster demokratischer Bürgermeister New Yorks seit 20 Jahren sein Amt antrat. So könnten Bürger und Polizisten sich gegenseitig dabei helfen, die echten Täter zu jagen.

Auch Bürgerrechtsgruppen begrüßten die Auflösung, forderten aber weitere Schritte. "Wir hoffen, dass die diskriminierenden Aktivitäten der Demographics Unit nicht in anderen Teilen der Polizei fortgesetzt werden", sagte Donna Lieberman von der New York Civil Liberties Union. Ryan Mahoney vom Rat für Amerikanisch-Islamische Beziehungen sagte, die Polizeieinheit habe Menschen allein aufgrund ihrer Religion zu Verdächtigen erklärt. Bürgermeister und Polizei müssten nun deutlich machen, dass ein solches Vorgehen endgültig beendet sei.