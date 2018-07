Der Boxer Rubin Hurricane Carter ist tot. Er sei am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren einem Krebsleiden erlegen, teilte der US-Verein für die Verteidigung der Opfer von Justizirrtümern mit. Er galt als Symbol der Irrtümer einer oft von rassistischen Vorurteilen geprägten US-Justiz.

"Ruhe in Frieden Rubin, dein Kampf ist beendet, doch er wird nicht vergessen werden", teilte der Verein mit, dessen Direktor Carter von 1993 bis 2005 gewesen war. Carters Weggefährte und ehemaliger Mitangeklagte John Artis sagte örtlichen Medien, der Ex-Boxer sei in seinem Haus in Toronto im Schlaf gestorben.

Im Jahr 1966 war er gestoppt worden, nachdem in einer Bar in New Jersey bei einem Überfall drei weiße Männer getötet worden waren. Carter fuhr zwar wie die Täter ein weißes Auto, in dem auch noch zwei Waffen gefunden wurden. Der Wagen war aber ein anderes Modell, Carter wurde von den Augenzeugen nicht erkannt und Fingerabdrücke gab es nicht. Dennoch wurden er und Artis zu mehrfach lebenslänglich verurteilt.

Im Jahr 1975 verarbeitete Bob Dylan die Lektüre von Carters Autobiografie sowie ein Treffen mit dem Inhaftierten in einem Lied. "Hier kommt die Geschichte von Hurricane, dem Mann, den die Behörden beschuldigten für ein Verbrechen, das er nie beging, und in die Zelle warfen, dabei hätte er eines Tages Weltmeister sein können", singt Dylan im Refrain.

Freilassung nach 19 Jahren Haft

Nach mehr als 19 Jahren im Gefängnis wurde Carter 1985 schließlich freigelassen. Ein Bundesrichter hob seine Verurteilung auf, da sie rassistisch motiviert und nicht auf hinreichenden Beweisen gestützt gewesen sei. Das Schicksal des Sportlers inspirierte den Regisseur Norman Jewison zu dem Film The Hurricane von 1999, in dem Denzel Washington die Hauptrolle spielte.

Bis kurz vor seinem Tod setzte sich Carter für andere Opfer der Justiz ein. So forderte er am 21. Februar in der New York Daily News in einen Artikel mit dem Titel Der letzte Wille von Hurricane Carter die Freilassung des Schwarzen David McCallum, der in New York seit 1985 wegen Mordes inhaftiert ist. Nach Ansicht Carters war sein Prozess wie in seinem eigenen Fall durch Rassismus geprägt.