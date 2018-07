Drei Tage nach dem Untergang der südkoreanischen Fähre Sewol ist der Kapitän des Schiffs festgenommen worden. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Dem 68-jährigen Lee Jun Seok werden demnach mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter fahrlässige Pflichtverletzung und die Verletzung des Seerechts.



Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte er die Fähre zum Zeitpunkt des Unglücks nicht selbst gesteuert, sondern die Schiffsführung an eine wenig erfahrene Offizierin übergeben. Ein Gericht erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen den Kapitän, die Offizierin sowie gegen ein weiteres Besatzungsmitglied.



Das Schiff mit 475 Menschen an Bord war am Mittwochmorgen vor der südkoreanischen Küste gesunken. Das Verhalten des Kapitäns und der Crew wurde schon unmittelbar nach dem Untergang stark kritisiert. Überlebende berichteten, der Kapitän habe das Schiff als einer der ersten verlassen. Zudem war den Passagieren zunächst über Lautsprecher mitgeteilt worden, sie sollten sich nicht rühren – da war das Schiff bereits in starke Seitenlage geraten.

Nach Ansicht von Experten ist durch die späte Evakuierung kostbare Zeit verloren gegangen. Die Küstenwache geht davon aus, dass viele der Passagiere im Innern des Schiffes eingeschlossen wurden. "Die Aussicht, dass da noch Überlebende sind, ist sehr gering", sagte der Leiter von Australian Marine Consultants, Des Ward, dem südkoreanischen Sender Arirang.

Angehörige der Vermissten hoffen aber nach wie vor, dass Überlebende gefunden werden. Einige der Passagiere könnten Experten zufolge den Untergang in einer Luftblase überlebt haben. Allerdings sei es angesichts der niedrigen Wassertemperatur und des schwindenden Sauerstoffs schwierig, darin mehr als zwei Tage zu überleben.

Warum die Sewol in Seenot geriet, ist noch immer unklar. An der Unglücksstelle gab es einen scharfen Kurswechsel. Es wird vermutet, dass dadurch die Autos und Container an Bord verrutschten und das Schiff deswegen in Schieflage geriet. Auch dass die Fähre unter Wasser einen Felsen rammte, wird nicht ausgeschlossen.

Familien der Vermissten kritisieren Südkoreas Regierung

Widriges Wetter und eine starke Strömung erschweren die Bergungsarbeiten. Fast 270 Menschen gelten noch als vermisst, 28 Menschen wurden tot geborgen. An Bord waren auch 325 Schüler, die auf dem Weg zu einem Schulausflug waren.

Familien der Vermissten richteten schwere Vorwürfe gegen Südkoreas Regierung. In einer Erklärung warfen sie ihr vor, nicht genug für die Rettung möglicher Überlebender zu tun. "Unsere Kinder schreien im eiskalten Wasser nach Hilfe, bitte helft ihnen", heißt es darin. Viele Angehörige warten in der Nähe der Unglücksstelle auf der Insel Chindo auf Nachricht.

Der erste Vorstoß von Tauchern ins Innere des Wracks endete erfolglos. In der starken Strömung riss das Führungsseil der Taucher, außerdem war der Weg in den Frachtraum der Fähre versperrt, berichteten südkoreanische Medien. Die Rettungsmannschaften begannen aber damit, Luft in das Schiff zu pumpen. Vier Schwimmkräne wurden in die Nähe der Unglücksstelle gebracht.